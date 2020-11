Sportivii din Romania vor fi printre primii care vor beneficia de testele rapide pentru COVID-19! "Asteptam sa ne spuna daca le putem utiliza" Anuntul lui Ionut Stroe

Testele rapide pentru noul coronavirus, care aduc rezultatele in doar cateva minute au fost certificate in Romania.

Seful MTS, Ionut Stroe, a anuntat ca sportivii romani pot fi primii beneficiar ai acestor teste, care costa doar 5 euro. Stroe doreste ca desfasurarea competiilor spotive din Romania sa intre intr-un ritm normal, iar aceste teste rapide ar putea fi de ajutor.

"Intr-adevar, este o propunere pe care am facut-o spre Ministerul Sanatatii de a folosi, pentru competitiile sportive, testele care au fost aprobate de Comisia de Microbiologie din cadrul ministerului.

Asteptam sa ne spuna daca si cum putem utiliza acest tip de testare. Nu putem duce totul in absurd si sa spunem ca pretindem zero infectari in zona sportului. Cluburile trebuie sa-si urmareasca interesul cat mai bine, iar jucatorii trebuie sa aiba o viata extrasportiva cat mai controlata", a spus Ionut Stroe pentru Digi Sport.