Ministrul Ionut Stroe asigura ca Euro va fi la Bucuresti! "Romania poate gazdui chiar mai multe meciuri! Ghencea indeplineste conditiile UEFA"

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a asigurat intr-o conferinta de presa ca nu se pune problema ca Romania sa nu poata fi o buna gazda la Campionatul European din vara viitoare.

Ionut Stroe nu crede in scenariul lansate de francezii de la Le Parisien, care au spus ca UEFA ar putea organiza toate meciurile de la Euro in Rusia.

Ministrul Tineretului si Sportului nu crede ca actualul format al Campionatului European din vara viitoare mai poate fi schimbat si este convins ca toate tarile gazda au capatat experienta necesara pentru a-si lua toate masurile de siguranta impotriva Covid-19.

"In acest moment nu e un asemenea scenariu pentru relocarea meciurilor intr-o singura tara. Nu e niciun fel de informare oficiala in legatura cu organizarea in alt loc a acestui Campionat European si va spun sincer ca am fi surprinsi neplacut daca ar exista un asemenea scenariu pentru ca am muncit din greu. Mai mult de atat, eu cred ca la anul ne putem mandri ca putem fi gazde bune ale acestui eveniment. Eu nu cred, va spun sincer, intr-un asemenea scenariu pentru ca e foarte greu sa modifici conceptul Euro peste noapte si toate tarile gazda, avand aceasta experienta de adoptare a unor masuri de siguranta, s-au adaptat din punct de vedere a masurilor organizatorice", a spus Ionut Stroe, intr-o conferinta de presa.

Ionut Stroe: "Ne-am oferit sa gazduim mai multe meciuri! Ghencea indeplineste conditiile"

Ministrul Tineretului si Sportului spune ca in cazul in care una dintre tari nu va putea sa fie tara organizatoare, din diverse motive, Romania este gata sa primeasca meciuri in plus fata de cele 3 din Grupa C si cel din optimi:

"Eu merg pe scenariul in care Romania va gazdui si nu va spun faptul ca noi ne-am oferit sa gazduim meciuri suplimentare la Bucuresti. Ar fi foarte pacat sa nu avem aceste meciuri, eu cred ca putem chiar mai mult. Ghencea si el poate gazdui meciuri oficiale pentru ca intruneste conditiile UEFA", a mai spus Stroe.