Reactia ministrului Ionut Stroe dupa aparitia informatiei ca UEFA ar putea sa organizeze EURO intr-o singura tara

Recent s-a vehiculat posibilitatea ca Euro 2020 sa se desfasoare intr-o singura tara, caz in care Romania ar rata organizarea celor 4 meciuri pentru care era gazda.

Le Parisien a aruncat un scenariu bomba pentru Campionatul European din vara viitoare. Potrivit acestora, turneul final ar urma sa se organizeze intr-o singura tara, Rusia mai exact, pentru a reduce cat mai mult riscul infectarilor cu Covid-19.

Ionut Stroe a venit cu o reactie pe pagina sa de Facebook si spune ca in acest moment sunt simple speculatii, insa daca s-ar intampla asta, ar fi o dezamagire enorma pentru Romania:

"Chiar si in aceste conditii de astazi, EURO 2020 poate fi un succes in Romania, pentru ca mare parte din acest eveniment este deja organizat. Noi suntem in grafic cu toate pregatirile.

Nu exista un asemenea scenariu in care EURO 2020 sa se desfasoare intr-o singura tara. Sunt simple speculatii, care nu sunt bazate pe niciun fel de informare oficiala. Ganditi-va ca in acest moment ar fi foarte greu sa modifici conceptul EURO 2020 peste noapte.

Pentru noi ar fi complet surprinzator un asemenea scenariu, daca nu chiar dezamagitor, pentru ca noi, ca si celelalte tari cred, am muncit foarte mult, cel putin in ultima perioada, pentru a fi gazde bune si pentru a beneficia de pe urma investitiilor facute. Sa nu uitam ca exista si o componenta sportiva, si una economica, si una de prestigiu pentru fiecare tara angajata si implicit pentru Romania", a spus Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, pe pagina sa de Facebook.

Romania este tara gazda la EURO 2020 impreuna cu alte 11 tari. La competitia care este programata intre 11 iunie si 11 iulie 2021, tara noastra ar urma sa gazduiasca patru meciuri oficiale. Trei din Grupa C si unul din optimi.