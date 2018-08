SPECIAL | Muzeul din sufrageria lui Ion Craciunescu! Cea mai de pret minge pe care o are fostul mare arbitru roman

Craciunescu a arbitrat-o pe Napoli si i-a luat mingea lui Maradona.

"Aici este semnatura lui Maradona! Are 30 de ani de cand nu a mai umflat-o nimeni. Scartaie, dar isi pastreaza forma", spune Craciunescu despre piesa de colectie din sufrageria sa.

"Nici nu as vinde-o, nu ar avea niciun pret. In perioada lui, el a fost Dumnezeul fotbalistilor", mai spune fostul mare arbitru roman.



Cele mai multe tricouri cu autograf le are de la prietenul Hagi.

"Este o carmangerie cu turci, de unde cumpar eu. Le-am dat o poza cu Hagi, au pus pe perete, o pastreaza cu sfintenie", isi mai aminteste el.



Finala Ligii Campionilor dintre Ajax si Milan, din 1995, e cel mai mare meci arbitrat de Craciunescu.

"Am, bineinteles, si medalia de la Champions League", mai spune el.