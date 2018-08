OFICIAL | Latovlevici si-a gasit echipa! Cu cine a semnat fundasul, dupa ce negocierile cu FCSB s-au oprit din cauza salariului

Iasmin Latovlevici s-a antrenat in aceasta vara cu FCSB.

Latovlevici a fost aproape de o revenire la FCSB in aceasta vara, dar discutiile s-au oprit in momentul in care cele doua parti au negociat contractul. Becali s-a orientat apoi spre Alexandru Stan, jucatorul adus in lotul lui Dica saptamana trecuta.

Latovlevici a decis sa se intoarca in campionatul Turciei, unde a evoluat in ultimele trei sezoane si a semnat in aceasta seara cu Bursaspor, unde va fi coleg cu Bogdan Stancu.

Fundasul roman a mai jucat la Genclerbirligi, Karabukspor si Galatasaray.