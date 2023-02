Sorin Cârțu, dezvăluiri incredibile: „Mai aveam un pic și ajungeam la ciroză!” Boala care l-a măcinat timp de 16 ani

Oficialul clubului din Bănie susține că ar fi luat boala după un tratament stomatologic și că a descoperit-o după moartea mamei sale, când a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă și cu mult stres.

„16 ani m-am luptat cu hepatita C, detaliu care m-a dat în spate de la antrenorat. Am pus o frână, ca să am un pic grijă și de sănătate. O boală perversă, dacă nu ești atent cu ea... Am descoperit-o întâmplător, mai aveam un pic și ajungeam la ciroză. De la dantură a început, am înțeles, am luat-o de la stomatologie. S-a declanșat maxim pe stare de stres, după moartea mamei, în 1998.

În perioada aia, aveam un iureș și cu frații Mihăilești, aveau să-mi dea vreo 150.000 de dolari. Venisem cu ei pe prietenie și am cedat din calitatea mea, m-am complăcut la o situație de Divizia B.

Și m-am dus în fața oglinzii, mi-am dat două palme și i-am lăsat încolo de bani. Am pierdut multe sute de mii de euro din diverse contracte neonorate”, a rememorat Cârțu, potrivit gsp.ro.

Cârțu, reacție dură după FCSB - U. Craiova

Sorin Cârțu a vorbit despre fazele controversate din meciul cu FCSB, scor 1-1, și a explicat de ce consideră că rezultatul a fost echitabil.

„Eu consider că, la ceea ce au oferit echipele, rezultatul e echitabil. Meciul putea să ia o altă turnură la ceea ce s-a întâmplat la faza cu roșu la Ndong. Așa ceva... cum să dai roșu pe o situație în care... hai să spunem că e fault. Bă, dar nu e într-o poziție în care ăla (n.r - Miculescu) să scape. Și-a făcut preluarea pe Zajkov. Dacă ar fi făcut un dribling în zona lui Ndong, ok. Bă, dar aici, preluarea făcută de el era clară că ajunge și Zajkov la el.

Poate și Hațegan a vrut să îndrepte prosteala care a fost. Aia chiar era o prostie făcută de Cojocaru. În orice caz, era bine să nu se ajungă la o chestie din asta. Arbitrii, când intră în teren, preocuparea lor e să nu greșească contra lui FCSB, că îi ceartă MM Stoica, contra lui CFR, că îi ceartă Petrescu, contra Farului, că îi ceartă Hagi. Dacă greșesc împotriva noastră nu mai contează. Și atunci se grăbesc. Dă, bă, fault și după ai VAR și poți corecta”, au fost cuvintele lui Cârțu la finalul meciului dintre FCSB și Univ. Craiova.