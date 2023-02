Sorin Cârțu iese la atac după FCSB - Universitatea Craiova: "Hațegan a vrut să îndrepte prosteala"

FCSB a deschis scorul după doar 60 de secunde, când Malcom Edjouma a înscris în urma unui corner. Universitatea Craiova a restabilit egalitatea pe final, în minutul 90+1, după ce o lovitură de cap a lui Elvir Koljic a fost deviată în poarta bucureștenilor de Iulian Cristea.

Sorin Cârțu, după FCSB - Universitatea Craiova 1-1: "Rezultatul e echitabil"

Sorin Cârțu spune că 1-1 este rezultatul echitabil și explică de ce este de părere că FCSB nu a dominat partida de pe Arena Națională.

"Nu prea e bine când joci cu FCSB și începi cu handicap. Nu am făcut o partidă deosebită. Nici noi, dar nici ei. Am văzut niște comentarii favorabile FCSB, care are 33% posesie. Nu înțeleg de unde să facă presiune asupra noastră cu 33% posesie. Dacă e să fim cinstiți, ocazia lor cea mai mare a fost a lui Edjouma, când din acel corner a dat pe lângă bară.

Am văzut că se spune că a fost și șutul lui Coman. A fost un șut cu piciorul stâng... eu nu știu câte goluri a dat el cu piciorul stâng. De ce ar fi dat aseară? Mai ales că a dat pe colțul portarului. Eu consider că, la ceea ce au oferit echipele, rezultatul e echitabil", a spus Sorin Cârțu, la Digisport.

Cârțu, despre eliminarea inițială a lui Ndong: "Hațegan a vrut să îndrepte prosteala care a fost"

Ulterior, Cârțu a vorbit despre faza controversată din finalul primei reprize. Stoperul Basilio Ndong a fost inițial eliminat de centralul Adrian Cojocaru pentru un fault din postura de ultim apărător asupra lui David Miculescu, însă Ovidiu Hațegan a intervenit din camera VAR pentru a semnala o poziție de ofsaid în care s-ar fi aflat jucătorul lui FCSB. Astfel, jucătorul Universității Craiova nu a mai fost eliminat.

"Meciul putea să ia o altă turnură la ceea ce s-a întâmplat la faza cu roșu la Ndong. Așa ceva... cum să dai roșu pe o situație în care... hai să spunem că e fault. Bă, dar nu e într-o poziție în care ăla (n.r - Miculescu) să scape. Și-a făcut preluarea pe Zajkov. Dacă ar fi făcut un dribling în zona lui Ndong, ok. Bă, dar aici, preluarea făcută de el era clară că ajunge și Zajkov la el.

Poate și Hațegan a vrut să îndrepte prosteala care a fost. Aia chiar era o prostie făcută de Cojocaru. În orice caz, era bine să nu se ajungă la o chestie din asta. Arbitrii, când intră în teren, preocuparea lor e să nu greșească contra lui FCSB, că îi ceartă MM Stoica, contra lui CFR, că îi ceartă Petrescu, contra Farului, că îi ceartă Hagi. Dacă greșesc împotriva noastră nu mai contează. Și atunci se grăbesc. Dă, bă, fault și după ai VAR și poți corecta", a mai spus Cârțu.

Cârțu, despre cornerul pe care Craiova nu ar fi trebuit să îl primească: "N-aveam cum să se vadă așa ceva"

Președintele oltenilor a comentat și reclamația celor de la FCSB cu privire la golul marcat de Unversitatea Craiova. Jucătorii bucureștenilor au susținut că adversarii nu ar fi trebuit să primească lovitura de la colț din care a ieșit golul, având în vedere că mingea l-ar fi atins pe braț pe Roguljic la degajarea lui Tamm.

"Hai să spun ceva. Câmd primești gol în minutul 90, niciodată nu îți convine, mai ales că ei sunt la al doilea meci așa. Noi am luat un punct, dar sunt alții care, atunci când dau gol, iau 3 puncte. Sigur că e frustrare, dar să te legi că l-a lovit pe degetul mic, pe metatarsian... n-are lumea de unde să vadă așa ceva", a mai spus Sorin Cârțu.