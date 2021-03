Situatie incredibila la un club din Romania! Doi fotbalisti au fost dati afara dupa ce au venit beti la antrenament! Intreaga poveste

Fotbalul din Romania a cunoscut tot felul de povesti, iar acum mai adauga inca una la istoria sa bogata.

Sportul Simleu Silvaniei a invins sambata cu 2-1 pe Progresul Somcuta Mare, in etapa a 12-a din Liga a 3-a (Seria 10), printr-un gol marcat in minutul 89. Victoria a produs mare bucurie la echipa gazda, iar doi dintre fotbalistii echipei au petrecut peste masura.

"La antrenamentul de duminica dimineata, se pare ca Bogdan Ciaca si Silviu Crisan au venit la stadion sub influenta bauturilor alcoolice, lucru ce l-a scos din sarite pe antrenorul George Zima. Tehnicianul a anuntat imediat conducerea, iar cum Sportul Simleu nu tolereaza astfel de acte de indisciplina, cei doi au fost dati afara", scrie Sportul Salajean.

"Cei doi au comis acte de indisciplina foarte grave, care sunt incompatibile cu sportul de performanta. Am intocmit referatele pentru rezilierea contractelor, iar cei doi nu mai fac parte din echipa. I-am spus si presedintelui, daca este sa aleg intre ei si retrogradare, as alege retrogradarea. Am foarte multi copii in vestiar si am anumite principii.Nu imi bat joc de cariera mea si de munca mea”, a declarat George Zima, antrenorul echipei Sportul Simleu Silvaniei.

