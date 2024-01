Un fost campion mondial s-a destăinuit: "Dacă mă reapuc de băut, o să mor!" 

Jerome Thomas, unul dintre cei mai cunoscuți boxeri francezi, a vorbit despre dependența de alcool și jocuri de noroc.

"Nu am mai pus alcool în gură de două luni și jumătate"

"Dacă voi bea din nou, o să mor. Nu am mai pus alcool în gură de două luni și jumătate. E o luptă pe care o duc în fiecare zi. Sunt nefericit, pierdut. Dacă eram serios, puteam fi campion european, dar am fost invitat la prea multe petreceri. Am avut dificultăți să mă adaptez la viața din afara cantonamentului de la Institutul Național de Sport (n.r. - INSEP). Am început să mă recuperez cu ajutorul partenerei mele și a celor trei frați, care încearcă să mă ajute cum pot.

Tata a murit din cauza alcoolismului, iar eu am aceeași slăbiciune. Din 2019 nu mai beau decât bere, pentru că ficatul meu nu mai suportă tăria. Dar într-o zi m-am trezit lângă Bordeaux, fără niciun ban în buzunar, și nu știam cum am ajuns acolo. A trebuit să vin cu trenul fără să plătesc, i-am spus controlorului că vin de la lansare de carte și mi-am pierdut portofelul.



Oamenii cu care petreceam în baruri au început să stea în casa mea și mi-au dispărut cardurile și pașaportul. Timp de patru ani am fost dependent de jocurile de noroc, jucam 'pe caiet', vedeam că se adună liniile acolo, apoi m-am trezit cu oameni care îmi cereau datorii de mii de euro", a declarat acesta pentru The Team.

Thomas a fost vicecampion olimpic și campion mondial

Jerome Cedric Thomas (44 de ani) este născut la Saint-Quentin, departamentul Aisne, și este considerat unul dintre cei mai talentați boxeri francezi din ultimii 20 de ani, concurând la categoriile muscă (flyweight) și cocoș (bantamweight).

El este vicecampion (2004) și medaliat cu bronz (2000) la Jocurile Olimpice, are în palmares titlul de campion la amatori (2001) și o cucerit o medalie de argint (2003) la Mondiale, este dublu medaliat cu bronz la Campionatele Europene (2002, 2006), a luat bronzul la Jocurile Mediteraneene (2001) și a mai obținut un aur (2003) și un argint (2004) la European Union Amateur Boxing Championship. La JO 2008 a pierdut încă din primul tur.

A trecut la profesioniști în 2008, având un record de 12-0-1, retrăgându-se după ce a fost învins prin KO de compatriotul Hassan Azaouagh, la gala desfășurată la Hotel Atlantic Palace, Agadir (Maroc / ianuarie 2012). Este născut cu Sindromul Poland, o malformație congenitală caracterizată prin dezvoltarea anormală a muschilor pectorali, iar mâna stângă este mai scurtă decât cea dreaptă.

