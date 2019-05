Patronul CFR-ului l-ar fi lovit cu PUMNUL in ficat pe Petrescu! Scenariu INCREDIBIL la o BETIE: "I-a ridicat in picioare si a inceput sa li se adreseze obscen"

Poveste incredibila spusa de 'Printul' Cristea!

Fostul mijlocas de la Dinamo sau FCSB a dezvaluit detalii incredibile de la o masa la care a luat parte. Cristea spune ca patronul unui club si-a lovit antrenorul si si-ar fi umilit angajatii dupa ce s-a imbatat. Conform surselor Gazetei Sporturilor, clubul la care face referire Cristea e CFR, iar antrenorul lovit ar fi Dan Petrescu!

"Eram la o masa cu patronul unui club de fotbal, cu antrenorii, cu presedintele, managerii si alti oameni din staff. Era intr-un weekend, in timpul liber, fara jucatori. Spre seara, patronul se ametise, se imbatase. Cum trecea pe langa antrenorul principal ii dadea un pumn la ficat. O daduse in glume fizice. Antrenorul n-a zis nimic. Cum mai trecea pe langa ei, ii mai dadea cate un pumn. Dar sanatos, nu in gluma. Antrenorul n-a putut sa faca nimic. Pana la urma, patronul a zis ca se duce la baie. I-a ridicat in picioare pe cei din conducere si a inceput sa li se adreseze obscen", a povestit Cristea la GSP LIVE, fara a da nume concrete.