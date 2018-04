Primii oameni care vor pleca din FRF daca Lupescu va castigat alegerile! Fostul international are pregatita lista cu 4 demiteri

Miercuri, 18 aprilie, vor avea loc alegerile pentru sefia FRF.

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Ionut Lupescu, unul dintre principalii candidati pentru functia de presedinte a Federatiei Romane de Fotbal, a facut publice patru nume care nu se vor mai regasi in conducerea FRF daca el va castiga alegerile.

Secretarul general Radu Visan, secretarul general adjunct Gabriel Bodescu, dorectorul tehnic Mihai Stoichita si Kyros Vassaras, presedintele CCA.

Stoichita va fi demis pentru ca a ales sa se implice in campania lui Razvan Burleanu, in timp ce in fruntea CCA Lupescu vrea un presedinte roman.

"Visan si Bodescu nu fac parte din echipa mea. In ce-l priveste pe Stoichita, dragoste cu forta nu se poate face! Treaba unui director tehnic este sa stai alaturi de antrenorii echipelor nationale, nu sa umble prin tara in campanie electorala cu presedintele! Pentru mine, presedintele CCA trebuie sa fie roman. Nu am nimic cu Kyros, stie sa dezvolte arbitrajul, dar trebuie sa fie un roman", a declarat Ionut Lupescu pentru DigiSport.