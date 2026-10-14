Fostul selecționer a spus că ia serios în calcul să se retragă din antrenorat după ce își va încheia contractul cu actuala sa echipă, scadent peste un an și jumătate.

Contra le-a pregătit pe Dinamo și Petrolul Ploiești, dar spune că singura echipă pe care nu ar refuza-o este naționala României, acolo unde a activat în perioada 2017-2019.

Cosmin Contra vrea să revină la naționala României

Fostul internațional a pregătit-o ultima oară pe Dinamo în 2020, adus de conducerea spaniolă a lui Pablo Cortacero, dar a plecat după o scurtă perioadă de timp. De atunci, antrenorul a activat la mai multe echipe din zona Golfului.

„Naționala României nu se refuză, am zis asta întotdeauna. Acum am mai multă experiență, știu ce am făcut la națională în mandatul în care am fost. Nu se știe niciodată. Naționala e o onoare pentru orice antrenor. Nu poți să refuzi naționala, dar depinde și de context, de ceea ce va fi. Nu cred că eu sunt o opțiune pentru națională acum.

S-a început destul de rău această campanie de Liga Națiunilor, dar trebuie să avem încrederea. Schimbarea dorită de Gică se va întâmpla cât de curând, iar jucătorii vor înțelege ceea ce se dorește de la ei și vom avea rezultate”, a spus Contra, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Cosmin Contra și-a început cariera de antrenor la Timișoara, apoi a mers în Spania, unde a lucrat la juniorii lui Getafe și la Fuenlabrada. În 2012 a preluat Petrolul Ploiești, formație alături de care a cucerit Cupa României.

În 2014, Cosmin Contra a reușit performanța de a antrena în LaLiga, la Getafe, formație alături de care a evitat retrogradarea. După mai puțin de un an în Spania, fostul fundaș a mai lucrat la Guangzhou, Alcorcon și Dinamo

În perioada 2017-2019 a fost selecționerul României, a urmat un nou mandat scurt la Dinamo, iar ulterior experiențele din Orientul Mijlociu - Al Ittihad, Damac, Al Kholood și Al Arabi.