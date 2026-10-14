De când a semnat cu qatarezii, din octombrie 2025, Cosmin Contra bifat la Al-Arabi 27 de apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1,81 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Obiectivul lui Cosmin Contra, după ce a anunțat că se gândește la retragere: ”E realist”

După ce a anunțat că se gândește deja la retragerea din antrenorat, la doar 50 de ani, Cosmin Contra a intervenit în direct la VOYO SPORT 1 și a clarificat declarațiile sale. VEZI AICI

Totodată, el a vorbit și despre obiectivul pe care-l are la Al Arabi, club care se situează pe locul 4 în clasament cu nouă puncte după cinci etape.

”Obiectivul realist e să termin mai bine decât anul trecut. Anul trecut am fost la egalitate cu locul 6. Trebuie să fim în primele 5 echipe din Qatar.

Dorința mea personală e să pot termina în primele 4 și să joc într-o competiție continentală din Asia. Am început bine, suntem în grafic, am avut meciurile grele. Am bătut echipa campioană, cea mai bună din ultimii 10 ani.

Răzvan a ajuns aici, a avut 4 etape extraordinare, iar echipa zburda, dar cu un dram de noroc am reușit să câștigăm”, a spus Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.

Cariera de antrenor a lui Cosmin Contra

Cosmin Contra și-a început cariera de antrenor la Timișoara, apoi a mers în Spania, unde a lucrat la juniorii lui Getafe și la Fuenlabrada. În 2012 a preluat Petrolul Ploiești, formație alături de care a cucerit Cupa României.

În 2014, Cosmin Contra a reușit performanța de a antrena în LaLiga, la Getafe, formație alături de care a evitat retrogradarea. După mai puțin de un an în Spania, fostul fundaș a mai lucrat la Guangzhou, Alcorcon și Dinamo

În perioada 2017-2019 a fost selecționerul României, a urmat un nou mandat scurt la Dinamo, iar ulterior experiențele din Orientul Mijlociu - Al Ittihad, Damac, Al Kholood și Al Arabi.