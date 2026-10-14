Fostul selecționer al României a ținut să clarifice că nu este vorba deja o decizie de retragere din activitate, ci doar de un gând. Contra și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de familie, după mai mulți ani în care a lucrat în Orientul Mijlociu.

Cosmin Contra: "Există posibilitatea să mă retrag, dar n-am zis că mă voi retrage"

Aflat sub contract cu Al Arabi (Qatar) până în iunie 2028, Cosmin Contra a intervenit la VOYO Sport Live, unde a glumit cu doi dintre foștii colegi de la naționala României, Ciprian Marica și Bogdan Lobonț.

"Am zis că există o posibilitate, dar n-am zis că mă voi retrage. Vreau să profit și eu un pic de viață. Vreau să fiu și eu ca Ciprian (n.r - Ciprian Marica, prezent în studio), să mă plimb unde și când vreau mușchii mei. Poate mă ia Ciprian și mă plimbă și pe pe mine cu el. Când mă voi lăsa, mă voi duce peste tot să joc golf, e una dintre pasiunile mele.

Mă bate un gând de ceva timp și e o posibilitate. Depinde și cum vor evolua lucrurile. Să vedem în acest un an și jumătate de contract de aici. Îmi pare rău că se interpretează cuvintele într-un sens în care n-ar trebui.

Vreau să îmi trăiesc și eu un pic viața. În ultimii 15 ani, am fost foarte departe de familie, n-am apucat să stau cu ei foarte mult timp. Am pierdut foarte multe din viața lor. Chiar dacă acum sunt mari, vreau să am posibilitatea să fac niște lucruri pe care până acum nu le-am făcut. E un gând care mă bate de ceva timp. Nu e un lucru sigur, dar după Al Arabi nu știu dacă voi mai antrena.

Eu aș fi vrut să antrenez din nou în Primera Division, dar nu voi mai avea posibilitatea asta. Mi-am asumat asta. Dacă nu mă voi putea întoarce acolo, ar fi greu oriunde în Europa. De ceva vreme, sunt în partea asta asiatică și încerc să-mi fac treaba cât mai bine", a spus Cosmin Contra, la VOYO Sport Live.

Cosmin Contra: "Exclus să mai antrenez în România. Doar la Poli Timișoara m-aș implica, dar nu ca antrenor"

Cosmin Contra exclude o revenire în Superliga ca antrenor, însă spune că ar fi dispus să se implice sub o altă formă la Poli Timișoara, formația sa de suflet, care luptă în acest sezon pentru promovarea în Superliga.

"Revenirea în România? Nu. Exclus, exclus, exclus! Singurul club la care aș putea fi alături, dar fără să antrenez, e Poli Timișoara. Din depărtare, încerc să ajut cu tot ce pot eu pentru ca Poli Timișoara să revină unde îi e locul, în prima divizie. M-au contactat, au vrut să fiu alături de ei și e singurul club din România la care aș putea fi implicat pe viitor, dar fără să antrenez", a mai spus Contra.

Cosmin Contra și-a început cariera de antrenor la Timișoara, apoi a mers în Spania, unde a lucrat la juniorii lui Getafe și la Fuenlabrada. În 2012 a preluat Petrolul Ploiești, formație alături de care a cucerit Cupa României.

În 2014, Cosmin Contra a reușit performanța de a antrena în LaLiga, la Getafe, formație alături de care a evitat retrogradarea. După mai puțin de un an în Spania, fostul fundaș a mai lucrat la Guangzhou, Alcorcon și Dinamo

În perioada 2017-2019 a fost selecționerul României, a urmat un nou mandat scurt la Dinamo, iar ulterior experiențele din Orientul Mijlociu - Al Ittihad, Damac, Al Kholood și Al Arabi.