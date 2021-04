Sepsi - Academica Clinceni, LIVE de la ora 16:30 | Clinceniul, fara punct dupa primele 3 etape din playoff! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Sepsi Sf. Gheorghe infrunta Academica Clinceni in prima partida din etapa a 4-a a playoff-ului Ligii 1.

Inaintea acestui meci, covasnenii sunt pe locul 4, cu 27 de puncte, in timp ce echipa lui Ilie Poenaru ocupa a sasea pozitie a clasamentului, cu 22 de puncte.

Sepsi a reusit, in primele 3 runde ale playoff-ului, o remiza, cu Universitatea Craiova (0-0), si o victorie, in fata celor de la FCSB (2-1), in celalalt meci fiind invinsa de CFR Cluj (0-1).

De cealalta parte, Academica Clinceni nu a reusit sa obtina niciun punct dupa cele 3 etape deja disputate, fiind invinsa de CFR Cluj (0-3), FCSB (0-2) si FC Botosani (1-2).

In sezonul regulat, ilfovenii s-au impus pe teren propriu cu 2-0, iar la Sf. Gheorghe meciul s-a incheiat la egalitate, scor 0-0.

Partida dintre Sepsi Sf. Gheorghe si Academica Clinceni este programata de la ora 16:30 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Mitrea, Stefan - Vasvari, Ninaj, Paun - Golofca, Safranko, Petrila

Academica Clinceni: Valceanu - Pasov, Gardos, Patriche, Dobrescu - Moulin, Cebotaru - Popa, Cordea, Longher - Rusescu