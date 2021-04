"Nu voiam sa joc!" Discurs incredibil al lui Gardos dupa infrangerea cu Sepsi: "Trebuie sa discutam cu cei din conducere!"

Florin Gardos a tras un semnal de alarma dupa meciul cu Sepsi.

Academica Clinceni a pierdut miercuri dupa-amiaza in deplasarea de la Sepsi cu scorul de 0-1, iar fundasul central Florin Gardos a marturisit ca nu ar fi trebuit sa joace, dar nu a avut de ales.

"Eu, de exemplu, ma simteam obosit inainte de acest meci, nu voiam sa joc, dar nu aveam alt fundas central in lot disponibil. Nu vreau sa spun public anumite lucruri, dar ar trebui sa avem o discutie cu cei din conducere, ca sa stim exact ce se vrea de la noi.

Atat timp cat noi gasim alibiuri, scuze, ca nu facem deplasarea cu charterul sau altele, ei nu pot sa ne traga la raspundere, si nu e OK. Am inceput prost acest playoff, acum trebuie sa vedem ce putem face in viitor", a declarat Gardos la finalul meciului dintre Sepsi si Academica Clinceni.

Academica Clinceni se afla pe ultimul pozitie in playoff si are 4 infrangeri la rand. Echipa condusa de Ilie Poenaru a reusit doar un singur gol pana acum, impotriva lui FC Botosani, in schimb ilfovenii au incasat in total 8 goluri.