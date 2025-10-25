Deși "Șepcile roșii" au fost egalate dramatic în minutul 80, dubla lui Jovo Lukic (minutele 70 și 90+1) a adus victoria în prelungiri. La final, tehnicianul italian a explicat cum a reușit să revitalizeze echipa în doar două zile și a lăudat atitudinea jucătorilor.



Bergodi a recunoscut că a avut emoții, mai ales la faza VAR de la golul egalizator al Oțelului (Paulinho, min. 80).



"Am trăit-o cu emoții, mai ales când am stat 10 minute pentru intervenția VAR. Victoria este extraordinară. Nu e ușor să câștigi aici. Oțelul avea entuziasmul ridicat. Le mulțumesc jucătorilor pentru sacrificiu", a spus Bergodi la flash-interviu.



Antrenorul a dezvăluit și care a fost strategia sa imediată: "Sunt de 40 de ani în fotbal, faza defensivă se poate organiza mai ușor. Eu am făcut un antrenament joi și vineri le-am zis cum trebuie să stea în teren. Jucătorii au făcut totul perfect".



Bergodi l-a lăudat pe Jovo Lukic



Eroul meciului, Jovo Lukic, a primit laude speciale din partea antrenorului, care și-a amintit de perioada mai puțin fastă a atacantului în Bănie.



"Jovo Lukic nu știu de ce nu a reușit la Craiova. L-am urmărit acolo. Am pierdut un campionat acolo, nu pot să zic că este echipa mea de suflet, dar am urmărit campionatul românesc. Nu știu, poate presiunea a fost acolo. El e un jucător puternic, bun. Astăzi a dat două goluri, nu pot să-i spun nimic", a zis italianul.



Tehnicianul s-a arătat încântat de grupul găsit la Cluj: "Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă. Pe Nistor l-am avut la Craiova. Sunt mulți jucători pe care îi cunosc. E un club de tradiție".



Apel pentru Chivu: "Trebuie să-i dai timp!"



Întrebat despre situația lui Cristi Chivu la Inter Milano, Bergodi i-a luat apărarea fostului internațional român, făcând referire și la criticile primite recent de la Walter Zenga.



"Eu îl văd bine. Are stofă de antrenor important. M-a întrebat un ziarist de acolo (n.r. - din Italia) despre faza când a ieșit Zenga să vorbească despre el. Eu am zis că trebuie să-i dai timp lui Cristi Chivu", a punctat Bergodi.

