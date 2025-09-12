Marius Niculae, fostul mare atacant al lui Dinamo, a tras un semnal de alarmă pentru ardeleni și le-a amintit de un precedent periculos: eșecul răsunător cu Yevgen Konoplyanka.



Deși CV-ul golgheterului algerian, cu echipe ca Leicester, Sporting sau Fenerbahce, este impresionant, "Săgeata" rămâne precaut. Fostul internațional este de părere că marea lovitură de imagine dată de Ioan Varga s-ar putea transforma într-un eșec, așa cum s-a întâmplat și în trecutul recent al clubului din Gruia.



"Au mai fost eșecuri de renume la CFR"



Marius Niculae consideră că, deși algerianul vine cu siguranță motivat în România, forma sa fizică este un mare semn de întrebare. Comparația cu "țeapa" Konoplyanka a venit imediat.



"Trebuie să-l vedem pe Slimani. Nu știm în ce formă se află. Eu cred că vine în România să marcheze goluri. Speră să prindă Cupa Mondială. Au mai fost eșecuri de renume la CFR, Konoplyanka. Așteptăm să vedem întâi și după să ne dăm cu părerea", a punctat fostul fotbalist, pentru Digisport.



Exemplul oferit de Niculae este încă proaspăt în memoria fanilor. Yevgen Konoplyanka, câștigător de Europa League cu Sevilla, a fost adus cu mare fast în vara lui 2023, însă a bifat doar patru apariții pentru "feroviari", părăsind echipa după doar șase luni.