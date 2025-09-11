OFICIAL CFR Cluj nu se mai oprește: l-a prezentat și pe omul-record Islam Slimani!

CFR Cluj nu se mai oprește: l-a prezentat și pe omul-record Islam Slimani!
Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecţionatei algeriene, este noul atacant al lui CFR Cluj, a anunţat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial.

CFR Clujislam slimani
Islam Slimani, noul jucător al lui CFR Cluj

Slimani, ajuns la 37 de ani, şi-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în ţara natală, de unde s-a transferat la Sporting Lisabona, club pentru care a marcat în total 61 de goluri şi a oferit 16 pase decisive. Prestaţiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, în Anglia îmbrăcând şi tricoul lui Newcastle.

Slimani a mai evoluat şi la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 18 meciuri, a marcat 9 goluri şi a reuşit 7 pase decisive, dar şi pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois. De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei şi în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar şi în Belgia, pentru Anderlecht, Westerlo şi Mechelen.

La nivel internaţional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecţii, reuşind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei ţării sale.

În anul 2019, alături de Algeria, a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni, iar în 2014 a participat la Cupa Mondială din Brazilia, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din ţara sa.

  • 31 de milioane de euro plătea Leicester pentru a-l cumpăra pe Slimani de la Sporting, în august 2016

Clujenii i-au achiziţionat în această vară pe atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocaşul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocaşul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundaşul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociş (Sănătatea Cluj), fundaşul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), pe fundaşul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpaşa), pe portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocaşul Andrei Cordea (Al-Tai), pe mijlocaşul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploieşti), mijlocaşul Ovidiu Perianu (FCSB), pe fundaşul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), pe fundaşul francez Marcus Coco (FC Nantes) şi pe portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna).

CFR Cluj s-a despărțit în această vară de Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociş (Ştiinţa Poli Timişoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocaşul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistriţa), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid Bucureşti) şi Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).

