Islam Slimani, noul jucător al lui CFR Cluj

Slimani, ajuns la 37 de ani, şi-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în ţara natală, de unde s-a transferat la Sporting Lisabona, club pentru care a marcat în total 61 de goluri şi a oferit 16 pase decisive. Prestaţiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, în Anglia îmbrăcând şi tricoul lui Newcastle.

Slimani a mai evoluat şi la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 18 meciuri, a marcat 9 goluri şi a reuşit 7 pase decisive, dar şi pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois. De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei şi în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar şi în Belgia, pentru Anderlecht, Westerlo şi Mechelen.



La nivel internaţional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecţii, reuşind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei ţării sale.



În anul 2019, alături de Algeria, a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni, iar în 2014 a participat la Cupa Mondială din Brazilia, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din ţara sa.