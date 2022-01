"Savarină", unul dintre cei mai talentați craioveni, dezvăluie cum a refuzat Dinamo și ce a făcut în Italia. Unde antrenează acum

Fotbalist cu fuleu, cu incursiuni vijelioase în bandă și pătrunderi înșelătoare în careu, Marius Sava a făcut parte dintr-o generație de excepție a Universității.

Iubit de fani - chiar unul dintre suporteri s-a dus la Primărie să le propună edililor ca strada pe care stătea fotbalistul să se numească "Marius Sava" -, fostul mijlocaș a refuzat în 2002 să joace la Dinamo. Făcea parte din "lotul Nețoiu", care a făcut trecerea în Ștefan cel Mare, dar a preferat Craiova. Suporterul a apreciat gestul și a mers la Primărie.

Marius Sava: "Am chemat un prieten din Craiova să vină să mă ia cu mașina!"

„Mi s-a părut incredibil, am fost uluit când am aflat de acea intenţie, între timp l-am cunoscut pe acel fan. „Am plecat toţi jucătorii, ne luase Gigi Neţoiu de la Craiova şi trebuia să ne ducem în cantonament şi să semnăm contractele cu Dinamo.

Când am ajuns la Bucureşti, eu n-am suportat şi am plecat. Nu am putut pur şi simplu M-am întors de la Bucureşti, am chemat un prieten din Craiova să vină să mă ia cu maşina. Eu mereu am reacţionat în funcţie de ceea ce am simţit”, a spus Marius Sava, la TV Oltenia, citat de prosport.ro.

Deși a făcut pasul firesc, în Italia, la Genoa, dus de Ioan Becali, Sava nu s-a putut adapta. Spune că nu-i plăcea nici stilul de joc din "Cizmă".

„Am plecat la Genoa împrumut, erau acolo Codrea, Mihalcea şi Vali Năstase. Nu m-am adaptat, eram tânăr, era prima dată când plecam de acasă, eram mai mămos, şi aşa am rămas, trec zilnic pe la mama şi acum. Nu-mi plăcea nici fotbalul de acolo.

De când am ajuns nu mi-a plăcut, plângeam, nu mă simţeam bine, în largul meu, voiam să vin acasă. Nu am vrut să mă duc nici la vizita medicală, după ce am ajuns.

Domnii Giovanni Becali şi Gigi Neţoiu mă sunau să mă convingă. Antrenorul Eddy Reja îi spunea domnului Giovanni că nu voiam să mă antrenez. Acum poate că aş rămâne, pentru situaţia materială, dar asta e”, a mai spus Marius Sava, la Oltenia TV, citat de prosport.ro.