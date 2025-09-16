Orice început are și un sfârșit, iar pentru FCSB tocmai s-a încheiat dominarea întrecerii interne, în care nu prea a avut rival, în ultimii doi ani.

Clasamentul arată că, în acest moment, doar un visător mai poate gândi la câștigarea campionatului de către FCSB, în acest sezon. După 9 etape, echipa e deja la 16 puncte de lider și aflată într-o situație dezastruoasă cu care nu s-a mai confruntat niciodată, în ultimul deceniu, după cum sport.ro a demonstrat aici.

Având în vedere situația actuală, la FCSB obiectivele au fost schimbate din mers. Despre această realitate au vorbit Gigi Becali și Mihai Stoica, în ultimele zile.

„E clar: Cupa României, mai importantă decât play-off“

Când a trecut aproape o treime din sezonul regulat – 9 din 30 de etape -, principala problemă a FCSB-ului nu mai e, de fapt, titlu, ci intrarea în play-off! Campioana e acum la 7 puncte de locul 6, o distanță recuperabilă, în rundele rămase.

Și, totuși, în lumina ultimelor rezultate, FCSB tocmai a pus Cupa României pe primul plan! Explicația e simplă: această competiție, a doua valorică pe plan intern, asigură intrarea în preliminariile Europa League pentru formația care va cuceri trofeul. Prin comparație, accederea în viitorul sezon al cupelor europene, pe ruta Superligii, e mult mai complicată pentru FCSB. Cel puțin, în acest moment. Pentru că presupune, mai întâi, intrarea în play-off și apoi o clasare pe podium, în a doua parte a sezonului.

Tocmai de aceea, Mihai Stoica a anunțat, aseară, la Prima Sport, schimbarea obiectivului principal intern pentru FCSB.

„Cupa României a devenit mai importantă decât calificarea în play-off“, a spus președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor.

Gigi Becali, sceptic și în privința cupei

Problema e că, la ce joacă FCSB acum, nici câștigarea competiției KO nu e un obiectiv tocmai realist. De altfel, în ultimii ani, FCSB are o singură victorie, în cupă, în 2020: 1-0 cu Sepsi.

Până și Gigi Becali a admis, după remiza cu Csikszereda (1-1), că echipa sa nu poate defila nici în a doua întrecere internă, în acest moment.

„Păi, cupa nu e chiar așa ușor de luat. Și cum să iei cupa? Păi, cu echipa asta nu ai cum să iei cupa. Joci sferturi, semifinale, finală. Cum să bați trei meciuri la rând cu echipa asta?! Cum să le câștigi? Nu poți să faci nimic cu echipa asta!“, a spus latifundiarul din Pipera.

Până să ajungă în fazele amintite de Becali, FCSB trebuie să treacă de etapa grupelor, în cupă, ceea ce n-a reușit, în sezonul trecut.

