Corvinul Hunedoara nu a știut ce înseamnă marea performanță, în fotbalul românesc, până în anii '80. Venirea lui Mircea Lucescu în 1978, a adus un suflu nou. Orașul din care se ridică, semeț, atât furnalele, cât și Castelul Corvinilor a reînnăscut, fotbalistic, deși clubul Corvinul, înființat în 1921, avea deja o istorie de peste jumătate de secol.

În orașul lui Iancu de Hunedoara s-a jucat fotbal-spectacol, avântat, în miezul unui județ chinuit de sărăcie mult prea mult timp, chiar și-n ziua de azi.

Corvinul Hunedoara trăiește astăzi și pentru că Mircea Lucescu a reușit să ridice ștacheta

Mircea Lucescu, ajutat de Romulus Gabor și de Michael Klein - dar și de Rednic, Andone, Dumitrache, Mateuț, Petcu, printre alții -, instituia „norma hunedoreană,” adică frica adversarilor de a primi trei sau mai multe goluri, pe terenul Corvinului.

Inclusiv grație lui Mircea Lucescu, Corvinul a jucat două semifinale de Cupă ale României - performanțe îmbunătățite în istoria Corvinului doar de câștigarea trofeului, reușită de Florin Maxim și jucătorii săi, în 2024 -, dar și meciuri de Cupa UEFA - încă o dată, rezultat egalat de Corvinul, în preliminariile Europa League, în sezonul 2024/25.