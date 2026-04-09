Ca de la tehnician la tehnician, Mircea Lucescu a avut un favorit clar. Este vorba despre Diego Simeone.

Actualul antrenor al lui Atletico Madrid, în vârstă de 55 de ani, cu 25 de ani mai tânăr decât Lucescu, l-a impresionat profund pe român încă din perioada în care i-a fost elev.

„Guardiola și Mourinho sunt doi antrenori mari, foarte inteligenți, dar mie îmi place foarte mult Simeone”, declara Mircea Lucescu, potrivit Marca.

Mircea Lucescu l-a antrenat pe Simeone

Lucescu l-a antrenat pe Simeone atât la Pisa, cât și la Inter Milano, iar relația dintre cei doi a depășit de multe ori limitele fotbalului.

„Diego era și atunci ca astăzi, un profesionist cu un suflet incredibil. Era sufletul echipei”, spunea „Il Luce”.

La Pisa, tehnicianul român a avut o influență uriașă asupra tânărului Simeone, pe care îl trata ca pe un membru al familiei.

Argentinianul a confirmat ulterior acest lucru, dezvăluind că Lucescu îl lua adesea acasă și avea grijă de el într-o perioadă în care era la început de drum.

„Am o părere grozavă despre el. Îmi aduc aminte de perioada de la Pisa, când abia începeam. Mă proteja, pentru că eram încă un copil”, spunea antrenorul lui Atletico Madrid despre Lucescu.