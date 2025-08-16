Iosif Rotariu, mijlocaș în perioada anilor 80-90, de 5 ori câștigător al campionatului cu Steaua București și omul care l-a marcat pe Maradona la Campionatul Mondial din 1990 (România – Argentina 1-1), consideră că nu există în fotbalul românesc actual un „închizător” de profilul lui și al lui Ion „Liță” Dumitru, care să recupereze mingi, să fie și un bun pasator și să execute foarte bine și loviturile libere.

„Un mijlocaș la închidere trebuie să aibă și pasa lungă foarte bună, să execute și lovituri libere, să fie și număr 6, și 8, și 10. Nu am văzut niciun închizător cu un profil asemănător, să și recupereze, să fie și un pasator foarte bun și chiar și un finalizator. Eu am înscris 60 de goluri în Liga întâi. E mai greu acum. Când mă uit la mijlocașii centrali de la noi, dau două-trei goluri pe sezon și ajung greu să tragă la poartă, de la distanță”, explică „Roti”, care va împlini 63 de ani pe 27 septembrie.



Rotariu, care avea și o capacitate de efort extraordinară, crede că actualii jucători de pe postul lui „aleargă mai greu decât alergam eu. Nu mai fac antrenamentele pe care le faceam eu”. L-am întrebat pe fostul jucător al Stelei și al Politehnicii Timișoara cum i se pare Șut, de la FCSB. Iată răspunsul: „Este într-o scădere vizibilă de formă. Motivul nu îl știu. Orice jucător poate să aibă o scădere, dar nu atâtea meciuri. Am avut și eu câte un meci mai puțin reușit, dar în următorul mă motivam și îmi reveneam. Șut este un jucător care și fizic nu stă atât de bine, văd că s-a tot accidentat”.

Iosif Rotariu: „Marius Marin are constanță”

Și-o fi atins Șut limita superioară, potențialul maxim? - vine întrebarea suplimentară pentru fostul internațional. „S-ar putea, S-ar putea și asta. Dintre închizătorii care sunt la echipa națională, singurul care are constanță și joacă este Marius Marin. A jucat în Italia și a făcut-o bine, dar nivelul nu a fost unul foarte ridicat, că nu a evoluat în Seria A. Acum a promovat cu Pisa, vom vedea cum se descurcă. E un jucător bun, pe care te poți baza”.

O altă mare deficiență pe care o sesizează Iosif Rotariu la „închizătorii” din perioada actuală este aceea că nu mai contribuie atât de mult la faza de atac: „Aici e problema la acești mijlocași, pe faza ofensivă. Nu mai sunt la nivelul celor care erau înainte.Îmi amintesc și de nea Liță Dumitru, care juca și într-o poziție de număr 8, dar și de număr 6, ajungea la finalizare, bătea lovituri libere, făcea deposedări. Era un jucător complet pe poziția asta de mijlocaș central”

