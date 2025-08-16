Dan Petrescu face un anunț după eliminarea din Europa League: ”E greu, chiar e greu! Nu am nicio vină”

CFR Cluj a fost eliminată din turul trei preliminar UEFA Europa League de Braga.

Portughezii au câștigat cu 2-1 în Gruia, în tur, și cu 2-0 în retur, la Braga. CFR Cluj a coborât, așadar, în play-off-ul Conference League, unde va da peste echipa suedeză Hacken.

Până la prima manșă din Suedia, CFR Cluj va juca împotriva lui FC Botoșani duminică, de la ora 18:30. La conferința de presă premergătoare, Dan Petrescu, antrenorul din Gruia, a semnalat problema accidentărilor și că mai are nevoie de jucători.

Petrescu a explicat că dacă nu ar fi avut jucători accidentați, atunci lotul său ar fi fost perfect.

”Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.

Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.

Dacă am fi avut acești jucători (n.r. disponibili), nu am mai fi avut nevoie de nimeni, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc se cam vede”, a spus Dan Petrescu.

În campionat, CFR Cluj se află pe locul 13 cu 4 puncte. O victorie, un rezultat de egalitate și două înfrângeri a înregistrat trupa lui Petrescu după patru etape desfășurate în sezonul regulat al SuperLigii României.

