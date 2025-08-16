La finalul partidei, Mohamed Salah a rămas în fața peluzei lui Liverpool, care scanda numele regretatului Diogo Jota. Cu lacrimi în ochi, egipteanul i-a aplaudat pe fani, iar după câteva minute a plecat către vestiare.



Arne Slot, după ce Salah a rămas singur în fața peluzei la finalul meciului, cu lacrimi în ochi: ”Omagiu extraordinar, Mo a resimțit emoția”



Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a fost întrebat despre momentul emoționant al lui Salah cu suporterii lui Liverpool. Tehnicianul l-a antrenat un an pe Diogo Jota, trecut în neființă în această vară într-un cumplit accident de mașină.



”(n.r. Cum se simte Salah după reacția sa de la finalul meciului) Nu sunt sigur, pentru că nu l-am întrebat. De fapt, nici nu am vrut să intru după meci, pentru că am considerat atât de special modul în care fanii noștri au reacționat astăzi și cum au continuat să cânte la finalul partidei pentru Diogo.



Cred că toată ziua și tot meciul au arătat, încă o dată, că de fiecare dată când crezi că nu poți aștepta mai mult de la fanii lui Liverpool, ei reușesc să depășească așteptările. Din nou, ce omagiu extraordinar, iar eu cred că Mo a simțit după meci cât de special a fost și probabil că a resimțit emoția.



Cu toții știam că familia lui este aici, soția lui, copiii lui. Pentru ei a fost, poate, un moment special să audă cât de iubit este aici, împreună cu fanii, cu bannerul și cu tot ce au făcut.



Dar în același timp am simțit și emoția durerii pe care încă o poartă. Acest amestec de emoții probabil a dus la reacția emoționată a lui Mo și cred că am simțit la fel, fără să plâng, dar cu siguranță cu aceleași trăiri”, a spus Arne Slot la conferința de presă.



Hugo Ekitike (37'), Cody Gakpo (49'), Federico Chiesa (88') și Mohamed Salah (90+4') au înscris pentru Liverpool, în timp ce Antoine Semenyo (64' & 76') și-a trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bournemouth.

