Reactia lui Gica Hagi dupa ce a fost inclus in top 10 decari ai Barcelonei din toate timpurile: "Sunt alt om de cand am aflat! N-am trecut degeaba pe acolo"

Hagi se afla intr-o companie selecta, alaturi de Messi, Ronaldinho si Maradona.

Celebra publicatie 90min.com a realizat un top cu cei mai buni decari din istoria Barcelonei. Hagi se afla pe locul al zecelea, intr-un top condus de nimeni altul decat Lionel Messi.

1. Messi

2. Kubala

3. Ronaldinho

4. Luis Suarez Miramontes

5. Stoicikov

6. Rivaldo

7. Romario

8. Maradona

9. Evaristo

10. Hagi

"Hagi a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti ai anilor '90. Avea un control al balonului fantastic si un dribling magic, viziunea lui in teren era deosebita", au scris realizatorii topului.

Contactat de gsp.ro, Hagi a declarat ca e extrem de onorat sa fie inclus in acest top, demonstrand astfel ca si-a pus amprenta in istora clubului catalan.

"De cand am vazut, parca sunt alt om. O satisfactie si o implinire fantastice! Orice jucator care s-a sacrificat pentru fotbal ar simti mandrie cand ar vedea asa ceva. In plus, la varsta mea imi cade tare bine. Iata ca nu doar am trecut si am fost si pe la Barcelona, ci am si făcut si am lasat ceva in istoria acestui club imens.

Compania in care ma aflu e incredibila! Incredibila! Fotalisti care au scris istoria acestui sport, care au insemnat ceva imens si la echipele de club, dar si la nationale.

Sunt exact unde trebuie pe locul 10. Ce numar mi s-ar fi potrivit mie mai bine daca nu 10? Chiar si intr-un top, parca mi-a fost predestinat sa fiu 10", a spus Hagi, pentru sursa citata.

