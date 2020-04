Gica Hagi, intr-un TOP mai putin placut! Ce au scris turcii despre perioada de antrenor a "Regelui": "Al doilea mandat a fost si mai rau"

Gica Hagi a fost inclus de presa turca intr-un top al marilor jucatori care nu au cunoscut acelasi succes si ca antrenor.

Gica Hagi le-a antrenat in Turcia pe Bursaspor (2003), si Galtasaray (2004-2005 si 2010-2011).

Daca din postura de jucator a intrat in inimile tuturor turcilor, ca antrenor, Gica Hagi nu a reusit sa obtina aceleasi aprecieri.

Turcii de la Fanatik au vorbit despre cele doua mandate ale "Regelui" de la Galatasaray si l-au inclus intr-un top mai putin placut.

Gica Hagi a reusit sa castige Cupa Turciei cu Galatasary, in 2005.

"Maradona din Carpati a condus-o pe Galatasaray, echipa unde a devenit legenda, in doua perioade diferite. Prima data, cand l-a urmat pe Fatih Terim, a termninat in spatele lui Fenerbahce. Cea mai mare performanta a fost victoria cu 5-1 in fata lui Feberbahce, din finala Cupei.

Al doilea mandat a fost si mai rau", au scris cei de la Fanatik.

Gica Hagi a fost inclus intr-un top al marilor jucatori care nu au avut acelasi succes si ca antrenor alaturi de: Ridvan Dilmen, Oguz Cetin, Shota Arveladze, Hami Mandirali, Riza Calimbay, Ertugrul Saglam, Bulent Korkmaz, Tayfur Havutcu si Tolunay Kafkas.