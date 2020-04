Gica Hagi rupe tacerea: "E jucatorul numarul 1 in Romania si nu duce lipsa de oferte!" Ce se intampla cu viitorul lui Ianis

Gica Hagi a vorbit despre situatia fiului sau, pentru care au intrat pe fir tot mai multe echipe.

Ianis Hagi este imprumutat de Genk la Glasgow Rangers pana in vara. Pentru a-l transfera definitiv, scotienii trebuie sa achite 5 milioane de euro. In ultima perioada, mai multe cluburi s-au interesat de internationalul roman. Presa din Italia a scris ca directorul lui Lazio, Igli Tare, il doreste pe Ianis din vara, iar cei de la Don Balon au spus ca Real Madrid se intereseaza de un posibil transfer al mijlocasului.

Gica Hagi spune ca Ianis este jucatorul numarul 1 in Romania care a performat in Europa si nu duce lipsa de oferte:

"Nu cred ca Ianis o sa duca lipsa de oferte, chiar daca nu vreau iar sa fiu rautacios... Am citit un titlu si preia toata lumea: Ianis, refuzat. Cand a fost Ianis refuzat? Eu stiu ca Ianis a fost semnat de un club, a fost platit, i s-a dat, a jucat in UCL, a facut-o foarte bine, apoi a fost o perioada cand nu a mai jucat. De ce? Nu stim! Dupa aceea jucatorul a zis vreau sa joc, atunci clubul l-a cedat, nu l-a refuzat pentru ca si de la vara Ianis are contract cu Genk. Un tanar care joaca si o face bine, nu e refuzat. Ianis e jucatorul numarul 1 in Romania care a performat in Europa, da? A jucat in Europa si a avut cea mai buna prestatie. Dupa a venit criza si Ianis nu poate fi refuzat dupa cum a jucat in Europa si in campionat", a spus Gica Hagi pentru Telekom Sport.

"Cei de la Rangers sunt foarte multumiti de Ianis"

Gica Hagi spune ca fiul sau este foarte incantat de ce a gasit la clubul din Scotia, iar cei de acolo sunt multumiti de cum s-a adaptat mijlocasul roman:

"El e imprumutat la echipa, se vorbeste prea mult! El e foarte bine la club, sunt foarte multumiti de el, el e incantat de ce a gasit acolo. S-a simtit foarte bine si atat. Vom vedea ce se va întampla! Nu in fiecare zi se schimba, o data asa, o data aaa. El are hartie ca a plecat de la Genk, au hartie cei de la Rangers daca e sa-l cumpere, depinde de ei, dar nu tragem o concluzie in fiecare zi", a mai spus Gica Hagi.