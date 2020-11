"M-am saturat!" Messi a EXPLODAT din nou dupa declaratiile facute de apropiatii lui Griezmann! Cum a raspuns acuzatiilor aduse 

Leo Messi (33 ani) a comentat cele mai recente declaratii facute de apropiatii lui Antoine Griezmann.

Starul argentinian nu a mai oferit un interviu de pe 4 septembrie, cand a anuntat ca va continua la Barcelona, insa a ales sa vorbeasca din nou, pentru a raspunde acuzatiilor care i-au fost aduse din partea anturajului lui Griezmann.

Fostul agent al francezului l-a acuzat pe Messi intr-un interviu pentru France Football de starea in care se afla atacantul in acest moment.

"Antoine a ajuns la un club cu mari probleme, unde Messi detine controlul absolut. Este imparat si monarh si nu a vazut transferul lui cu ochi buni. Atitudinea lui Messi a fost deplorabila, si s-a simtit asta. Intotdeauna l-am auzit pe Antoine cum spune ca nu are probleme cu Messi, insa niciodata invers. Este regim de teroare. Fie esti cu el, fie impotriva lui", a spus Eric Olhats.

Vizibil furios, Leo Messi a raspuns declaratiilor in momentul in care a aterizat in Barcelona. Starul se intorcea de la nationala si a oferit un raspuns transant: "M-am saturat sa fiu intotdeauna cel care sta in spatele problemelor de la club!"

????????️???? "ESTOY CANSADO DE SER SIEMPRE EL PROBLEMA DE TODO EN EL CLUB" El enojo de Leo Messi al llegar a #Barcelona y ser consultado por las palabras del ex representante de Griezmann. Además se quejó del trato del personal de Hacienda. pic.twitter.com/l0Pl7i2JoD — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2020