Răzvan Farmache (47 de ani), fostul fotbalist de la Sportul Studențesc și Farul Constanța, este cel care se ocupă de echipa care evoluează astăzi în Liga 4, la nivel de amatori. Într-un amplu interviu acordat pentru site-ul nostru, fostul fundaș dreapta dezvăluie în ce condiții a găsit arena din Urziceni în 2016, atunci când a luat naștere noul proiect.



O surpriză colosală în 2009, când a câștigat titlul, dar și în grupele UEFA Champions League din acel an, când a reușit să învingă echip precum Sevilla și Rangers, Unirea Urziceni s-a desființat în urmă cu 14 ani.



Răzvan Farmache dezvăluie cum arăta stadionul din Urziceni



Cu susținerea autorităților locale, arena se prezintă astăzi în condiții decente, așa cum puteți vedea în GALERIA FOTO atașată mai jos.



„Stadionul arată acum în condiții decente de Liga a 4-a. Este ok față de ce s-a întâmplat după ultimul meci al Unirii Urziceni. Stadionul arăta groaznic după ultimul meci. Au fost probleme acolo.



A fost devastat practic stadionul, dar, de când am reușit să ajung eu acolo și am făcut școala de fotbal, am reușit să aducem stadionul la un nivel decent pentru Liga a 4-a. Părerea mea este că se pot disputa meciuri și de Liga a 3-a pe acel stadion”, a spus Răzvan Farmache, în exclusivitate pentru Sport.ro.

