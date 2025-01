La clubul din Ialomița, alături de Dan Petrescu, Dacian Varga a reușit să câștige un titlu istoric și să o ducă pe Unirea Urziceni în grupele UEFA Champions League. Fostul fotbalist, invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, a vorbit despre Dumitru Bucșaru, omul care a desființat echipa din Urziceni și, din spusele anumitor persoane din fotbalul românesc, a păgubit atât jucătorii, cât și membrii staffului tehnic.

Dacian Varga, despre relația cu Dumitru Bucșanu, fostul patron al Unirii Urziceni

În loc de salarii, Dumitru Bucșaru le-a oferit mai multor fotbaliști case în complexul construit de el la 20 de kilometri de București. Le-a promis că plătește ratele, dar n-a dat niciun ban. Firma lui Bucșaru a intrat în insolvență în primă fază, iar lichidatorul a câștigat procesul și ca să-și recupereze banii trebuia să vândă casele!

Referitor la relația lui Dacian Varga cu Dumitru Bucșaru, fostul atacant a afirmat că nu are ce să îi reproșeze omului de afaceri. În privința interacțiunilor avute cu acesta, Varga a afirmat că nu l-a văzut decât de câteva ori în experiența de la Unirea Urziceni, pentru că era o persoană ”scumpă la vedere”. Doar în călătoriile cu avionul pentru meciurile din Champions League l-a văzut Varga pe Bucșaru.

”Nu l-am întâlnit pe domnul Bucșanu, cred că l-am văzut de două ori în viața mea. Nu l-am văzut niciodată să intre în vestiarul Unirii Urziceni cât am fost acolo. Cred că l-am văzut doar în Champions League, când a mers cu noi cu avionul. În rest, nu am avut nici măcar o discuție cu dânsul. Și nu numai eu, nici colegii, cât am eu fost acolo.

Voi (n.r. – presa), când mergeați să îi luați interviu, vă spunea ceva? Nu! Venea la meci, apoi pleca acasă liniștit”, a precizat Dacian Varga în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Unirea Urziceni, desființată în 2011

Unirea Urziceni s-a desființat în vara lui 2011. Anul 2009 a fost special pentru Unirea, echipă care a avut în deplasare un singur fan care a urmărit-o în mod constant. A fost numit lupul singuratic.

Unirea Urziceni a făcut record de puncte pentru România în Champions League: 8! Bucșaru a vândut în 2010 cei mai importanți jucători, imediat după înfrângerea cu Liverpool.

Dumitru Bucșanu, probleme cu legea

Bucșaru a tot avut probleme cu legea în timp, după ce Unirea Urziceni s-a desființat. De exemplu, în 2015, polițiștii din Ilfov au făcut șapte percheziții în patru județe, la firme și la persoane suspectate de bancrută frauduloasă și distrugere, printre cei vizați fiind și Dumitru Bucșaru, pentru un credit bancar de 30 de milioane de euro luat pentru construirea unui complex de locuințe.

Apoi, după ce a intrat în insolvenţă, ar fi vândut vilele şi chiar mobila din ele. Unele dintre imobile fuseseră promise, așa cum am amintit, în loc de prime fotbaliştilor de la Unirea Urziceni, după ce se câştigase titlul.