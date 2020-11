BREAKING NEWS: Conditiile lui Hagi ca sa vina la nationala! "E milionar! Vine sa lucreze cu Burleanu, nu-l intereseaza!" Anunt de ultima ora

Varianta Hagi ar putea deveni optiunea principala a lui Burleanu pentru banca nationalei in cazul in care Radoi alege sa plece dupa meciul cu Irlanda de Nord.

Giovanni Becali e convins ca Hagi ar accepta sa vina in cazul in care Burleanu i-ar satisface cateva conditii clare. Impresarul spune ca Hagi va solicita un salariu de cel putin jumatate de milion de euro anual, precum si prime consistente in cazul calificarii.

"Hagi va pune conditii sa vina la nationala. In primul rand, conditii de contract. Nu poate sa vina sa ia 15 000 de euro pe luna. El e milionar. Cred ca-si va lua un contract de 400 - 500 000 de euro. Va pune niste conditii, sa nu-l deranjeze nimeni. Vrea prime la calificare, de asta vine: sa se califice. O sa-l zapaceasca presa. Daca o sa selectioneze numai jucatori de la Viitorul... O sa vrea si la tineret un antrenor de-al lui.

Si Mirel a izbucnit, a zis-o pe aia cu presa care trage in el. Cred ca a fost mai bine tratat Contra decat Radoi la nationala. Cred ca cel mai bine tratat a fost Razvan Lucescu, dintre toti el a fost cel mai bine tratat. Hagi vine sa lucreze la FRF, dar nu il intereseaza cine lucreaza la Federatie. O sa vrea biroul lui, conditiile lui si atat", a spus Giovanni Becali la Telekom Sport.