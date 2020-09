Dezvaluiri BOMBA ale lui Danciulescu: "Am jucat in doua meciuri trucate: unul la Steaua si unul la Dinamo!" 

Ionel Danciulescu a avut un moment de sinceritate totala in care a dezvaluit ca a jucat in doua meciuri trucate.

Unul dintre jucatorii importanti ai lui Dinamo, al doilea cel mai bun marcator din istoria 'cainilor' a vorbit despre perioada in care a fost jucator si a facut dezvaluiri incendiare.

"Au fost doua meciuri rucate din toate cele 515 partide pe care le-am jucat in cariera. Doar doua, ambele in Romania, in strainatate nu am de unde sa stiu.

Unul la Dinamo, unul la Steaua. Erau meciuri care nu influentau clasamentul, dar trebuia sa facem egal", a spus Ionel Danciulescu pentru Gazeta Sporturilor.

Ionel Danciulescu a jucat 283 de meciuri pentru Dinamo, a inscris 112 goluri si a oferit 19 assist-uri. In tricoul ros-albastrilor, Danciu a jucat 18 partide si a inscris 3 goluri.