Razboi intre MApN si ultrasii care o sustin pe CSA Steaua! "Instigare la ura, actele de vandalism intra sub incidenta legilor penale" vs. "Demisia, ma!"

Povestea de dragoste dintre oficialii clubului Armatei si o parte a ultrasilor anti-Becali se pare ca a ajuns la final.

In noaptea de 26 iunie, pe gardul Complexului Sportiv Steaua au aparut mesaje scrise cu vopsea, printre care se putea citi „Club curat!”, „Slujiti Steaua sau plecati”, „Bixi Pinocchio”, „Piturca la Steaua”, „Respect”, „Onoare”, „Transparenta”, „Performanta”, „Fara nepotisme”, „Neaga, ramai la Palat”, „Fara politica la club”. Practic, tot gardul de beton care delimiteaza curtea CSA Steaua pe Bulevardul Ghencea a fost umplut de mesaje scrise cu grafitti.



Conflictul dintre fani si actuala conducere a clubului a inceput dupa ce echipa a pierdut calificarea in Liga a 3-a, pentru al doilea sezon consecutiv, iar Marius Lacatus si Stefan Iovan ar fi demisionat la presiunile conducerii. Ultrasii il contesta pe colonelul Pompiliu-Bixi Mocanu, noul comandant al clubului, despre care spun ca nu are experienta in sport, acesta fiind militar de cariera, cu sapte misiuni externe, dintre care cinci in Afganistan si doua in Angola. Printre contestati sunt si alti conducatori, precum Cristian Cirlan sau Cristian Neagoe. De asemenea, galeria nu vrea ca Adrian Neaga sa fie numit antrenor al echipei din Liga a 4-a, considerand ca nu are experienta necesara sa se alature unui asemenea proiect si ca numele sa este asociat cu Gigi Becali, patronul rivalei FCSB.



Fanii reproseaza si ca lotul CSA Steaua incepe deja sa se destrame, dupa ce Victor Manu si Adrian Ilie s-au transferat la Luceafarul Oradea, iar juniorii Giovanni Petcu si Razvan Milea ar fi in discutii avansate cu Petrolul. Victor Piturca, preferatul ultrasilor in acest moment, este dispus sa vina la club, dar nu doar pentru postul de antrenor. El vrea sa ii fie cesionate drepturile asupra echipei pe o perioada mai lunga, pentru a avea putere de decizie si pentru a nu se gasi in situatia de a duce echipa in Liga 1 si apoi sa fie inlaturat, dar situatia nu e agrata de catre MApN, care considera ca o astfel de situatie ar fi asemanatoare cu cea in care a fost implicat Gigi Becali, in 2003. Va fi o vara lunga pentru CSA Steaua si se anunta un nou sezon tensionat "militari".

Comunicatul integral al CSA Steaua

„Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti condamna actele de vandalism din seara zilei de 26.06.2019, cu privire la mesajele injurioase, cu tenta obscena si caracter de ura, scrise pe zidurile institutiei in care functioneaza sediul administrativ al clubului.



Aceste actiuni au depasit toate limitele sportivitatii, ale fairplay-ului si mai cu seama, ale bunului simt, in contextul notiunii de suporter al clubului. In acest sens, Steaua Bucuresti se disociaza de astfel de comportamente pe care le considera deplasate si care vizeaza fapte sub incidenta legilor penale. Acestea nu se regasesc printre regulile de conduita ale unui suporter.



Legile sportului nu incurajeaza astfel de manifestari, motiv pentru care, pentru corecta informare a opiniei publice, CSA Steaua Bucuresti considera ca inacceptabila situatia actuala, creata in urma neindeplinirii unui obiectiv sportiv.



Pe aceasta cale, conducerea CSA Steaua Bucuresti se dezice de orice astfel de intentii ale autorilor, care au menirea de a instiga la ura, de a influenta masa sustinatorilor stelisti. Cultura organizationala a clubului promoveaza performanta, valoarea reala a sportului si, in special, decenta care guverneaza pe arenele sportive sub imperiul fairplay-ului. Din aceasta perspectiva dorim sa ii informam pe autori ca refacerea starii initiale a gardului imprejmuitor necesita alocarea unei sume considerabile care ar fi putut fi folosita in alt scop.



Nu in ultimul rand, in spiritul bunei credinte, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti va dezaproba intotdeauna actiunile extreme de atac la persoana care aduc atingere in mod injust imaginii clubului si care nu au nici o legatura cu fenomenul sportiv si probitatea morala.”

Ce transmisesera ultrasii de la Sud Steaua pe Facebook

"Demisia, ma!"

"Tradatorilor!"

„2 iunie 2019. Ratam calificarea in Liga a III-a, dupa indelungi promisiuni, in ultimii doi ani, cum ca lucrurile s-ar misca.

5 iunie 2019. Marius Lacatus isi anunta demisia din staff-ul tehnic de la Steaua. Suntem pe 14 iunie 2019. N-avem alte demisii, n-avem alte explicatii pentru cele intamplate, n-avem persoane care sa-si fi asumat responsabilitatea. Cat mai este nevoie, pana la asumarea unui plan fezabil de performanta? Cine va prelua conducerea echipei? Un club curat mai presus de toate nu poate fi fara oamenii potriviti, asadar asteptam cu interes raspunsul acestor intrebari!”