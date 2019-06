Gol fabulos pentru Viitorul in amicalul cu Miercurea Ciuc!

Cosmin Tucaliuc a inscris fantastic pentru echipa lui Hagi, aflat insa in Italia pentru a sustine echipa nationala in semifinala contra Germaniei.



Tucaliuc (19 ani), campion in Liga Elitelor in acest sezon, a trimis un sut superb de la 40 de metri care l-a batut pe portarul din Miercurea Ciuc.