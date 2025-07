De altfel, întrebat despre presiunea de la FCSB, Ștefănescu a mărturisit că acesta reprezintă o motivație în plus și spune că, în acest fel, jucătorii nu sunt tentați ”să se culce pe o ureche”.

La finalul sezonului trecut, după ce FCSB a devenit din nou campioana României, Gigi Becali spunea că Ștefănescu mai are la dispoziție un an pentru a-și demonstra talentul și calitățile. Fotbalistul pare că și-a învățat bine lecția, iar într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, Ștefănescu a declarat că este decis să lupte din ce în ce mai tare pentru a-și ajuta echipa.

Ce spunea Gigi Becali despre Marius Ștefănescu la finalul sezonului trecut

”Ștefănescu, tot timpul am spus că încă mai am încredere în el. Încă un an! O să avem multe meciuri de jucat... Doar că jucătorii ăștia, în cupele europene... E greu dacă nu câștigi duelurile”, a declarat Becali.