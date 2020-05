"Steaua nu a jucat niciodata in Liga 4! E aberant ce vor ei!" Helmut Duckadam intervine in scandalul CSA Steaua! Ce spune de intentia lui Florin Talpan

Florin Talpan a sustinut ideea ca Federatia Romana de Fotbal sa ofere Clubului Sportiv al Armatei Steaua un loc in Liga a doua pentru sezonul urmator.

Totul a pornit de la declaratiile lui Victor Piturca, dupa ce a spus ca CSA Steaua ar trebui introdusa direct in Liga a doua din sezonul urmator. Ideea a fost sustinuta si de Florin Talpan.

Helmut Duckadam cosnsidera ideea o aberatie si spune ca nu este de acord cu asa ceva. Presedintele de imagine al FCSB sustine ca totul a pornit de la precedentul Craiovei, care a fost inscrisa direct in Liga 2 in urma cu sapte ani:

"E aberant ce cer ei, E o idee, dar nu pot fi de acord, dar sunt precedente, ce sa mai vorbim.

O echipa in Liga 4 e ca si cum nu exista. Asta e o echipa nou infiintata. Steaua nu a jucat niciodata in Liga 4. Asta e o idee aberanta", a declarat Helmut Duckadam la Digi Sport.

Duckadam: "Nu o sa imi fac abonament."

Ilie Dumitrescu anunta marti ca isi va face abonament la meciurile Stelei daca va promova in Liga a treia si va sustine echipa:

"Eu nu am avut nimic cu CSA, nici nu o sa am. Dar nici nu imi fac abonament. Daca o sa fiu invitat la inaugurarea stadionului o sa merg cu cea mai mare placere pentru ca acolo am cunoscut cele mai mari satisfactii ca fotbalist.

Eu raman consecvent, FCSB este Steaua care a fost, care a confirmat. Aceasta echipa a CSA-ului este o echipa nou infiintata care a venit de nicaieri", a mai spus Duckadam