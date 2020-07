BREAKING NEWS: Talpan a fost la comisii si a BLOCAT apelul Rapidului! Ce se intampla cu Steaua

Florin Talpan a fost azi la Comisia de Disciplina si a reusit sa confirme locul Stelei la barajul de promovare in Liga a 3-a!

Rapid a contestat desemnarea Stelei campioana a Bucurestiului, si implicit dreptul clubului armatei de a juca la baraj.

"Ma bucur ca am obtinut o noua decizie favorabila Stelei Bucuresti. Echipa noastra trebuie sa mearga maine la Modelu si sa castige meciul cu Argesul Mihailesti. Apoi trebuie sa invinga si Baraganul Ciulnita si sa faca pasul spre Liga 3. Locul Stelei nu este in ligile inferioare. Locul sau este in Liga 1, pentru ca Steaua Bucuresti este cea mai importanta echipa de fotbal din Romania, cu un palmares care nu va fi niciodata egalat.

A fost un proces dificil la FRF si ma bucur ca s-a terminat cu bine. FRF si AMFB nu ne-au fost prietene in ultimii ani si chiar ne-au pus piedici la promovare, in sezonul 2017-2018. Am pierdut doi ani si acest lucru nu e bine pentru un club de talia Stelei. Baietii nostri trebuie sa aiba acest lucru in vedere si sa castige maine. Eu am castigat azi, astept ca ei sa castige maine si miercuri, si ca Steaua sa promoveze", a spus Talpan pentru www.sport.ro.

Steaua intalneste maine, la Modelu, Argesul Mihailesti, iar pe 5 august joaca impotriva Baraganului Ciulnita pe acelasi stadion.