Florin Talpan raspunde in scandalul cu presedintele AMFB: "Nu ii permit asa ceva! Nu ne tragem de sireturi, ca nu avem aceeasi educatie!"

Florin Talpan a emis un comunicat prin care raspunde amenintarilor lansate de presedintele AMFB, Marian Luminare.

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a oferit o noua reactie dupa ce presedintele AMFB, Marian Luminare, declarase ca il va reclama in instanta dupa ultimele declaratii facute la adresa la Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti.

Marian Luminare declara in urma cu cateva zile ca AMFB nu a primit niciun ban pentru meciurile transmise, iar Florin Talpan va plati pentru afirmatiile facute daca nu are probe.

"Nu pot ramane impasibil la amenintarile stimabilului domn Luminare. In primul rand nu ii permit sa ma tutuiasca, deoarece nu avem aceeasi educatie, aceleasi studii si in ultimul rand "nu ne tragem de sireturi". In alta ordine de idei, acesta ma ameninta in public cu ce o sa faca, ce reclamatii voi avea eu, la toate comisiile abilitare. Acest lucru nu il pot accepta. Eu sunt un om corect si respect legea. Sunt documentat si nu deschid gura daca nu stiu ce vorbesc.

Astfel, pentru o corecta informare a publicului iubitor de fotbal si a opiniei publice, ma simt obligat sa ii raspund acestuia. Eu nu l-am amenintat cu dosare penale. Am spus doar ca mai nou, codul penal, are inclusa o noua infractiune si anume zadarnicirea combaterii bolilor -"prin nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda"- art. 352 Cod penal.

In conditiile in care trebuiau respectate ordonantele militare de prevenirea raspandirii coronavirusului, a respectarii distantarii sociale, este clar ca incalcarea legislatiei in vigoare are natura penala - organelele de cercetare s-au autosesizat in astfel de cazuri de savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor", se arata intr-un comunicat trimis presei de Florin Talpan.

Florin Talpan: "S-au achitat sume considerabile catre AMFB!"

Juristul CSA Steaua a confirmat contractul prin care se dovedeste faptul ca CSA Steaua a achitat 'sume considerabile de bani' catre AMFB pentru drepturile de televizare.

"Dl. Luminare a afirmat faptul ca AMFB nu ar fi incheiat contracte cu DIGI pentru drepturile TV. Aceste afirmatii sunt irelevante in situatia data, atat timp cat eu nu am mentionat vreodata numele acestui post de televiziune. Eu am afirmat ca se doreste continuarea campionatului deoarece se urmareste castigarea unor sume considerabile de bani.

Observ in schimb ca Stimabilului domn trebuie sa ii reimprospatam memoria! Pentru acest sezon 2019 - 2020 AMFB a incheiat contractul de cesiune a Drepturilor de Difuzare prin intermediul Televiziunii cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, contract inregistrat cu numarul 9165 din data de 03.09.2019 si la Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti sub numarul 2564 din data de 30.08.2019! Acest contract nu a fost semnat de catre minesi nu mi-a fost adus la cunostinta.

''Voi plati daca nu am probe?'' Domnule Luminare, cred ca ar trebui sa fii atent la ce afirmi in presa pentru ca adevarul totdeauna iese la iveala! Persoanele interesate, presa, pot solicita oricand acest contract A - 9165 din data de 03.09.2019, in baza legii 544/2001. Acest contract exista, achitandu -se sume considerabile de bani catre AMFB.

Afirmatiile mele nu sunt vorbe aiurea si nu sunt amenintari asa cum sustine dl. Luminare. Sunt realitati.

Eu nu inteleg de ce acest domn insista cu Digi Tv si cu aspecte care nu au legatura sau relevanta in speta. Nici anul trecut Digi Tv nu a transmis meciurile Ligii a 4-a. Acestea au fost transmise de AS47, care a incheiat un contract cu AMFB.

Le-am solicitat celor de la AS47 sa precizeze obiectul contractului incheiat anul trecut un AMFB si calitatea acestora in incheierea contractului, dar din motive doar de ei stiute, au refuzat. Oricum este de notorietate faptul ca AS47 a transmis acele meciuri. Important este ca dl. Luminare sa puna pe primul loc sportivii, sa ii protejeze, sa anunte inghetarea campionatului si sa declare echipa Steaua Bucuresti castigatoare, asa cum s-a intamplat cu alte echipe care au fost declarate castigatoare in aceasta perioada de pandemie. Asteptam ca AMFB si dl Luminare sa respecte legea si situatia actuala si sa procedeze corect fata de cluburi. Asteptam ca acest sezon al Ligii 4 sa fie inghetat, ca Steaua sa fie numita castigatoare si sa fie trimisa la mini-turneul pentru promovarea in Liga a 3 -a.

Eu am facut dovada ca dl. Luminare nu a spus adevarul, prin omisiune! Eu am proba ca AMFB incaseaza sume importante de bani de pe urma taxelor de participare in play-off si a cesiunii Drepturilor de Difuzare prin intermediul Televiziunii! Mai ai ceva de spus? Eu cred ca am spus totul pentru dumneavoastra", a mai spus Florin Talpan.