"Ramai cu ce bagi in gura si ce tragi pe s...a!" Reactia unui fost antrenor dupa episodul in care Marica a fost prins cu o femeie la un hotel! Ce a spus

Un fost antrenor a reactionat pe retelele de socializare dupa ce Marica a fost prins cu o alta femeie in camera de hotel.

Fostul antrenor, Marin Barbu, cel care a antrenat-o pe Foresta Falticeni in meciul istoric cu Dinamo, castigat cu 5-4 in Stefan cel Mare, a reactionat pe retelele de socializare dupa ce Marica a fost prins in camera de hotel cu Ana Muntean, sotia lui Florin Muntean fiul fostului patron de la Transgaz. Filmuletul a fost distribuit de catre cei de la Ziar de Cluj, la aproape un an de la cele intamplate.

"Dar ce a facut? A omorat pe cineva? Bravo, tata, marcheaza in fiecare zi, exista o vorba: Ramai cu ce bagi in gura si ce tragi pe s...! Nimic nu luam cu noi", a scris Marin Barbu pe retelele de socializare.