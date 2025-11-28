Dumitru Dragomir nu mai șeful LPF de peste zece ani, însă a reușit o performanță după ce a fost dat jos din fruntea Ligii de Gino Iorgulescu: și-a mărit spectaculos numărul aparițiilor publice!

Practic, Mitică vorbește mai mult acum, în comparație cu vremurile în care conducea un for important din fotbalul românesc. Și, având în vedere că e un izvor nesecat al declarațiilor-bombă, Dragomir e mereu căutat de presa românească. Acum, în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică“, de la Fanatik, Dragomir s-a mai remarcat cu o previziune care sfidează orice logică, în momentul de față!

Octavian Popescu, pe „tobogan“, făcut mare de Mitică

Întrebat dacă l-ar readuce pe Florinel Coman (27 de ani), la FCSB, în condițiile în care fostul star al FCSB-ului a eșuat, în Qatar, la Al-Gharafa, „Corleone“ a respins această variantă. Argumentul său: readucerea lui Coman l-ar trage pe linie moartă pe Tavi Popescu.

„George Popescu (n.r. – Tavi Popescu), la orice echipă pleacă, se face jucător de 10-15 milioane. Oriunde pleacă! Și la Craiova, dacă se duce acum, la orice echipă din Europa, se face jucător tare. Dar, dacă nu-l joacă la Steaua (n.r. – FCSB), într-un an nu mai auzim de el“, a spus Dragomir.

Problema cu această afirmație e că Tavi Popescu, inclusiv acum când nu e marginalizat de prezența lui Coman, e ca și inexistent, la FCSB. De fapt, aripa de 22 de ani e în cădere liberă de foarte mult timp. Evaluarea transfermarkt.com fix asta demonstrează! De la nivelul unui jucător, cotat la 4 milioane de euro în iunie 2022, Tavi Popescu valorează acum doar 1,4 milioane. Iar asta după șase valuri consecutive în care cota sa de piață s-a tot micșorat.

Cifrele modeste ale lui Tavi Popescu sunt în spatele devalorizării sale. În acest sezon, de exemplu, el are 18 apariții, la FCSB, în care a oferit... 2 pase de gol și atât!

