Campioana en-titre, aflată într-o poziție modestă în clasament, pe locul 13, cu doar 6 puncte acumulate în 8 etape, caută cu disperare o victorie care să o readucă în partea superioară a ierarhiei, dar va trebui să o facă fără trei piese importante.



Charalambous a confirmat veștile proaste



Tehnicianul cipriot a anunțat în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei că nu se va putea baza pe serviciile a doi jucători din cauza problemelor medicale, în timp ce un al treilea este suspendat.



"Din păcate, s-a accidentat Adi Şut, el nu va putea juca, de asemenea Radunovic este şi el indisponibil. După cum ştiţi, Mihai Popescu este suspendat", a transmis Charalambous.



Astfel, FCSB va aborda duelul cu echipa de pe locul 15 fără închizătorul Adrian Șut și fundașul stânga Risto Radunovic, ambii accidentați, și fără stoperul Mihai Popescu, care a încasat al patrulea cartonaș galben în runda precedentă.



În ciuda faptului că adversara nu a obținut nicio victorie în acest sezon, antrenorul campioanei rămâne precaut și le cere elevilor săi concentrare maximă pentru a obține cele trei puncte.



"Orice joc din România este greu, un adversar dificil chiar dacă se află la coada clasamentului. Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot deoarece avem nevoie de puncte pentru a urca în clasament. Trebuie să fim concentraţi pe tot parcursul meciului, e foarte important pentru noi deoarece timpul trece iar noi trebuie să revenim sus în clasament", a mai spus tehnicianul roș-albaștrilor.

