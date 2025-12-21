Olympique Marseille n-a avut probleme decât în prima oră de joc din meciul cu Football Bourg-en-Presse Peronnas 01 (din Championnat National, adică liga a treia) din 32-imile Cupei Franței.

Leonardo Balerdi a deschis scorul repede pentru trupa lui Roberto De Zerbi, în minutul 8.

Apoi OM a mai reușit să marcheze abia după aproximativ o oră, prin golgheterul Mason Greenwood (59), care a deschis astfel ”cutia Pandorei” pentru un 6-0 final.

Au mai înscris, pe rând, Pierre-Emile Hojbjerg (64), Igor Paixao (66), Bilal Nadir (77) și Tadjidine Mmadi (87).

Ultimul marcator este un puști de 18 ani, mijlocaș ofensiv, aflat la primul să sezon la seniori, care abia debutase oficial la OM luna trecută.

