FOTO Olympique Marseille avea 1-0 după o oră de joc, apoi a început măcelul! A înscris și un puști de 18 ani

Olympique Marseille avea 1-0 după o oră de joc, apoi a &icirc;nceput măcelul! A &icirc;nscris și un puști de 18 ani Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Scor mare în Coupe de France.

TAGS:
Olympique MarseilleFootball Bourg-en-Presse Peronnas 01Roberto de ZerbiMason GreenwoodTadjidine Mmadi
Din articol

Olympique Marseille n-a avut probleme decât în prima oră de joc din meciul cu Football Bourg-en-Presse Peronnas 01 (din Championnat National, adică liga a treia) din 32-imile Cupei Franței.

Leonardo Balerdi a deschis scorul repede pentru trupa lui Roberto De Zerbi, în minutul 8.

Apoi OM a mai reușit să marcheze abia după aproximativ o oră, prin golgheterul Mason Greenwood (59), care a deschis astfel ”cutia Pandorei” pentru un 6-0 final.

Au mai înscris, pe rând, Pierre-Emile Hojbjerg (64), Igor Paixao (66), Bilal Nadir (77) și Tadjidine Mmadi (87).

Ultimul marcator este un puști de 18 ani, mijlocaș ofensiv, aflat la primul să sezon la seniori, care abia debutase oficial la OM luna trecută.

Lens, liderul-minune din Ligue 1! Doi fotbaliști francezi nebăgați în seamă de selecționer au dus-o pe primul loc

Echipa RC Lens va încheia anul 2025 în fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Franţei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia OGC Nice, în etapa a 16-a din Ligue 1, ultima a anului.

Gazdele au obţinut victoria, a şasea consecutivă, graţie dublei lui Odsonne Edouard (15 și 57), la care Matthieu Udol a contribuit cu două pase decisive.

Marcatorul este un atacant central francez de 27 de ani trecut și pe la Celtic sau Crystal Palace, al doilea este un fundaș stânga francez de 29 de ani venit după un deceniu petrecut la Metz - atât Edouard, cât și Udol au ajuns la Lens în vară și nu au nici măcar o selecție la naționala Franței.

Clasamentul din Ligue 1: OM a încheiat anul pe locul 3

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Omul care are mai mulți bani decât România, Bulgaria și Ungaria la un loc
Omul care are mai mulți bani dec&acirc;t Rom&acirc;nia, Bulgaria și Ungaria la un loc
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
PAOK Salonic - Panathinaikos, &icirc;ncă un derby pentru Răzvan Lucescu!
PAOK Salonic - Panathinaikos, încă un derby pentru Răzvan Lucescu!
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui G&acirc;lcă din formula de start
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui Gâlcă din formula de start
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Bulgarii fascinează Europa: ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;n campionatul lor, nemai&icirc;nt&acirc;lnit de 14 ani!
Bulgarii fascinează Europa: ce se întâmplă în campionatul lor, nemaiîntâlnit de 14 ani!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: &bdquo;CFR a stabilit prețul&ldquo;

Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“

Gest prostesc &icirc;n Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham

OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham

Salariul cerut de George Pușcaș la Dinamo! Sumă &rdquo;imposibilă&rdquo; pentru C&acirc;inii Roșii

Salariul cerut de George Pușcaș la Dinamo! Sumă ”imposibilă” pentru Câinii Roșii

Surprizele din echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid

Surprizele din echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid

Ce a apărut pe site-ul lui Tottenham după ce Radu Drăgușin a revenit după accidentare

Ce a apărut pe site-ul lui Tottenham după ce Radu Drăgușin a revenit după accidentare



Recomandarile redactiei
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui G&acirc;lcă din formula de start
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui Gâlcă din formula de start
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
Fotbalistul a confirmat negocierile cu FCSB: &rdquo;Am promis!&rdquo;
Fotbalistul a confirmat negocierile cu FCSB: ”Am promis!”
PAOK Salonic - Panathinaikos, &icirc;ncă un derby pentru Răzvan Lucescu!
PAOK Salonic - Panathinaikos, încă un derby pentru Răzvan Lucescu!
Alte subiecte de interes
Extraordinar! Mason Greenwood a dat dubla și De Zerbi a reacționat imediat
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
&Icirc;ncă le are! Roberto De Zerbi a făcut legea cu jucătorii la antrenamente
Încă le are! Roberto De Zerbi a făcut "legea" cu jucătorii la antrenamente
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!