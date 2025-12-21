Olympique Marseille n-a avut probleme decât în prima oră de joc din meciul cu Football Bourg-en-Presse Peronnas 01 (din Championnat National, adică liga a treia) din 32-imile Cupei Franței.
Leonardo Balerdi a deschis scorul repede pentru trupa lui Roberto De Zerbi, în minutul 8.
Apoi OM a mai reușit să marcheze abia după aproximativ o oră, prin golgheterul Mason Greenwood (59), care a deschis astfel ”cutia Pandorei” pentru un 6-0 final.
Au mai înscris, pe rând, Pierre-Emile Hojbjerg (64), Igor Paixao (66), Bilal Nadir (77) și Tadjidine Mmadi (87).
Ultimul marcator este un puști de 18 ani, mijlocaș ofensiv, aflat la primul să sezon la seniori, care abia debutase oficial la OM luna trecută.
Lens, liderul-minune din Ligue 1! Doi fotbaliști francezi nebăgați în seamă de selecționer au dus-o pe primul loc
Echipa RC Lens va încheia anul 2025 în fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Franţei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia OGC Nice, în etapa a 16-a din Ligue 1, ultima a anului.
Gazdele au obţinut victoria, a şasea consecutivă, graţie dublei lui Odsonne Edouard (15 și 57), la care Matthieu Udol a contribuit cu două pase decisive.
Marcatorul este un atacant central francez de 27 de ani trecut și pe la Celtic sau Crystal Palace, al doilea este un fundaș stânga francez de 29 de ani venit după un deceniu petrecut la Metz - atât Edouard, cât și Udol au ajuns la Lens în vară și nu au nici măcar o selecție la naționala Franței.
Clasamentul din Ligue 1: OM a încheiat anul pe locul 3