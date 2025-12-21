Superliga noastră e de un nivel scăzut, însă are o mare calitate: titlul e disuptat, an de an, de mai multe echipe.

Începând din 2015, de când s-a trecut la sistemul cu play-off și play-out, am avut patru campioane diferite: Astra Giurgiu, Viitorul / Farul, CFR Cluj și FCSB.

Prin comparație, sunt multe campionate în jurul nostru, în care lupta pentru titlu e ca și inexistentă. Cazul Bulgariei e elocvent, în acest sens. Pentru că aici, începând din sezonul 2011-2012, există o singură campioană: Ludogoreț Razgrad! Care a ajuns să câștige 14 campionate la rând, egalând un record european. Iată ierarhia formațiilor care au „confiscat“ titlul în diferite întreceri europene:

*Ludogoreț (Bulgaria) – 14 campionate câștigate la rând.

*Lincoln Red Imps (Gibraltar) – 14 titluri succesive, între 2003-2016.

*Skonto Riga (Letonia) – De 14 ori campioană la rând, între 1991-2004.

Levski Sofia, pe cale să încheie dominația celor de la Ludogoreț

Revenind la prima ligă bulgară, ea tocmai a intrat în atenția specialiștilor, după rezultatele înregistrate până acum. Pentru că, după 19 din cele 30 de etape, lider nu mai e Ludogoreț (foto), ci Levski Sofia!

Liderul are un avans de 7 puncte și e cotat cu șanse de 68% la titlu, potrivit analiștilor de la Football Meets Data.

Așadar, fix în sezonul în care poate stabili un nou record european, pentru titluri câștigate succesiv, Ludogoreț e aproape de a termina pe 2.

De remarcat că, la nivel mondial, cele mai multe campionate câștigate la rând au fost trecute în contul celor de la Tafea FC. Această formaie din Vanuatu a fost campioană de 15 ori la rând.

