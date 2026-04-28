Principalul vinovat pentru eșecul Rapidului, acuzat că nu se pricepe: „O eroare gravă!“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ciuda investițiilor făcute de Dan Șucu, formația giuleșteană nu că ratează titlul, sezon după sezon, dar e și incapabilă de a ajunge măcar în preliminariile cupelor europene.

TAGS:
Rapiddan sucuConstantin Zotta
Din articol

Rapid a revenit în prima ligă din România, în 2021, dar inclusiv după perioadă în care la club s-a dat un veritabil „restart“, din toate punctele de vedere, ADN-ul „feroviarilor“ a rămas neschimbat. 

Practic, Rapid rămâne o formație despre care se poate spune că e mereu aproape de performanță, dar niciodată nu o atinge! De la revenirea în Superliga noastră, giuleștenii și-au tot propus să ajungă în cupele europene. Firește, ca obiectiv secundar, în condițiile în care cel principal a fost câștigarea unui trofeu. De fiecare dată însă, Rapid a ratat cu brio toate obiectivele! Iată clasările din ultimele sezoane:

*2021-2022: locul 8 după sezonul regulat și locul 3 în play-out.

*2022-2023: locul 5 după sezonul regulat și penultimul loc în play-off.

*2023-2024: locul 2 după sezonul regulat și ultimul loc din play-off.

*2024-2025: locul 6 după sezonul regulat și locul 5 în play-off.

Iar acum sunt șanse mari ca trupa pregătită de Costel Gâlcă să încheie competiția internă pe 5 sau 6. Un asemenea rezultat ar echivala cu încă un sezon în care Rapid își propune multe și nu obține nimic!

Dinamo - Rapid, scor 3-1, în etapa a 6-a a play-off-ului

  • Dinamo bucuresti rapid bucuresti play off superliga superbet 26042026
×
Gâlcă și Kopic, în Dinamo - Rapid / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Constantin Zotta: „Șucu e de vină“

Analizând rateurile succesive ale bucureștenilor, la Prima Sport, fostul președinte al clubului, Constantin Zotta, a arătat cu degetul spre finanțatorul Dan Șucu.

În general, deşi a făcut ca lucrurile să se întâmple frumos în Giuleşti în ultimii ani, cred că atunci când nu sunt rezultate, cel care e vinovat este cel care conduce clubul (n.r. - Dan Şucu). Probabil că nu i-a delegat pe cei mai buni, poate nu i-a verificat. Ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo... Să te baţi la cupele europene şi să stai într-un portar de 18 ani (n.r. – a intrat Adrian Briciu după accidentarea lui Marian Aioani), fără experienţă, este o gravă eroare de conducere. Investiţiile, lupta şi munca într-un an de zile te duc într-o zonă în care trebuie să culegi roadele, iar roadele nu le poţi culege cu un portar fără experienţă. Rapid n-are un prim 11 de valore, care să se lupte la campionat. În play-off, n-a fost nici măcar un joc care să-ţi dea încredere că poți să termini pe 2“, a declarat fostul arbitru.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!