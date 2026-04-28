Principalul vinovat pentru eșecul Rapidului, acuzat că nu se pricepe: „O eroare gravă!“

Rapid a revenit în prima ligă din România, în 2021, dar inclusiv după perioadă în care la club s-a dat un veritabil „restart“, din toate punctele de vedere, ADN-ul „feroviarilor“ a rămas neschimbat.

Practic, Rapid rămâne o formație despre care se poate spune că e mereu aproape de performanță, dar niciodată nu o atinge! De la revenirea în Superliga noastră, giuleștenii și-au tot propus să ajungă în cupele europene. Firește, ca obiectiv secundar, în condițiile în care cel principal a fost câștigarea unui trofeu. De fiecare dată însă, Rapid a ratat cu brio toate obiectivele! Iată clasările din ultimele sezoane:

*2021-2022: locul 8 după sezonul regulat și locul 3 în play-out.

*2022-2023: locul 5 după sezonul regulat și penultimul loc în play-off.

*2023-2024: locul 2 după sezonul regulat și ultimul loc din play-off.

*2024-2025: locul 6 după sezonul regulat și locul 5 în play-off.

Iar acum sunt șanse mari ca trupa pregătită de Costel Gâlcă să încheie competiția internă pe 5 sau 6. Un asemenea rezultat ar echivala cu încă un sezon în care Rapid își propune multe și nu obține nimic!