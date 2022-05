Primul nume de fotbalist din Liga 1 vehiculat în Giulești după venirea lui Dan Șucu

În vârstă de 23 de ani, Marco Dulca mai are contract cu Chindia Târgoviște până pe 30 iunie 2023. De profil mijlocaș cu sarcini defensive, fiul lui Cristi Dulca, selecționerul naționalei feminine, a avut mai multe oferte din Liga 1, însă a preferat să rămână la trupa lui Emil Săndoi. S-a vorbit mult că va ajunge la Rapid, însă până în prezent totul a fost la fază de zvonuri.

Miercuri, la evenimentul în care a fost prezentat noul investitor, Dan Șucu, președintele Daniel Niculae a fost întrebat despre posibilul transfer al mijlocașului cotat de Transfermakt la 800.000 de euro.

”Nu vor mai apărea foarte multe schimbări în perioada de vară, cu atât mai puţin in perioadă de iarnă, dar încă suntem într-o continuă schimbare. Ştiţi foarte bine că am promovat cum am promovat, am făcut un sezon bun. Putea fi şi mai bun, suntem mulţumiţi de ce am realizat, putea fi şi mai bine sezonul acesta, dar cu siguranţă vor apărea multe schimbări la nivel de lot.





(n.r. despre Marco Dulca) Este un jucător interesant, un jucător cu pedigree rapidist, însa nu putem să vorbim de nume pentru că preferăm întâi să realizăm lucrurile şi apoi să prezentăm jucători”, a declarat Daniel Niculae, președinte al grupării care a terminat sezonul pe locul al treilea în play-out, după Sepsi și FC Botoșani.

Rapid e condusă de pe bancă de Adrian Mutu, cel care l-a înlocuit în iarnă pe Mihai Iosif.