Românul care și-a pus semnătura pe contractul cu Arsenal: „A impresionat în primul său sezon!”

Mijlocaşul Cătălin Cîrjan, component al naţionalei de fotbal U19 a României, a semnat un nou contract cu Arsenal, a anunţat miercuri clubul londonez.

„Mijlocaşul a impresionat în primul său sezon pentru echipa noastră U18 şi s-a refăcut de curând după o accidentare gravă la genunchi”, a scris site-ul grupării engleze.

„Arsenal este casa mea. Nu am avut niciodată îndoieli. Aştept cu nerăbdare următoarea etapă a vieţii mele la club. Acum este momentul să răsplătesc încrederea care mi-a fost arătată şi pe uimitorii suporteri ai lui Arsenal”, a scris Cătălin Cîrjan pe Twitter.

Arsenal is my home. I was never in doubt. Looking forward to the next stage of my life at the club. I am happy to have signed my contract extension. It's now time to repay the trust I was shown and Arsenal's amazing supporters.❤️ #COYG pic.twitter.com/JqoHZCvAA2