Minutul 16: Henrikh Mkhitaryan acuză probleme medicale, Istvan Kovacs decide să întrerupă meciul, iar Jose Mourinho îl înlocuiește pe armean cu Sergio Oliveira.

Minutul 10: Start liniștit de meci, cu Feyenoord în posesie în cea mai mare parte a timpului. Nicio ocazie notabilă până acum.

Minutul 1: Începe meciul!

Echipele de start:

Centralul întâlnirii de pe ”Arena Kombetare” din Tirana (Albania) este românul Istvan Kovacs, care va fi ajutat de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene.

În plus, în lotul lui Feyenoord se află portarul Valentin Cojocaru, care încă nu a debutat oficial pentru echipa olandeză.

* Nu mai puțin de 100.000 de fani ai celor două echipe sunt așteptați la Tirana, în condițiile în care ”Arena Kombetare” are o capacitate de doar 21.000 de locuri!

* Pentru Istvan Kovacs va fi al 11-lea meci arbitrat în cupele europene în acest sezon. Ultima partidă a centralului român fost turul semifinalei din Liga Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid, scor 4-3.

