EXCLUSIV Primele declarații ale lui Jugurtha Hamroun după ce a semnat în Liga 3 din România

Primele declarații ale lui Jugurtha Hamroun după ce a semnat &icirc;n Liga 3 din Rom&acirc;nia Fotbal intern
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jugurtha Hamroun a semnat cu o formație din Liga 3 a României.

Jugurtha Hamroun este noul jucător al lui CSO Băcoi, după ce formația din Liga 3 a făcut anunțul oficial sâmbătă.

Fotbalistul de 36 de ani a rămas liber de contract după despărțirea de formația algeriană JS Kabylie și nu a mai jucat într-un meci oficial de mai bine de un an.

Jugurtha Hamroun: „Îmi era dor de fotbal, vreau doar să mă bucur”

Fostul jucător de la FCSB, care făcea senzație în stagiunea 2015/2016 în tricoul echipei patronate de Gigi Becali a oferit o primă reacție pentru site-ul Sport.ro, la câteva ore după ce a semnat cu formația din Liga 3.

Jugurtha Hamroun a dezvăluit că Valentin Lazăr l-a convins să revină în fotbalul românesc, iar algerianul a recunoscut că abia așteaptă să se întoarcă pe gazon.

„Prietenul meu Lazăr antrenează acolo și acum câteva zile vorbeam și mi-a zis 'de ce nu vii cu mine, să joci la noi?', iar mie îmi era dor de fotbal, vreau doar să mă bucur, să găsesc din nou acea senzație de bucurie de a juca.

Am acceptat, am zis să încerc și vedem cum va merge până în ianuarie și apoi vedem ce facem. Sincer să fiu abia aștept să joc din nou, iar această echipă are obiectivele potrivite pentru mine. Se bat la promovarea în Liga 2, deci vreau să îi ajut prin experiența mea să își îndeplinească obiectivele. 

Cu siguranță picioarele mele nu mai sunt ca la 25 de ani, dar sunt sigur că pot să îi ajut. Sunt foarte fericit și abia aștept să încep.”, a spus Hamroun, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Guingamp, Chernomorets, Kardemir Karabuk, Oțelul Galați, FCSB, Al-Sadd, Al-Kharaitiyat, Qatar SC, BB Erzurumspor, Samsunspor, Al-Markhiya SC, Al-Khor SC și JS Kabylie sunt echipele din CV-ul lui Jugurtha Hamroun.

44 de meciuri, 11 goluri și șapte assist-uri sunt cifrele fotbalistului algerian în tricoul lui FCSB.

Anunțul oficial al lui CSO Băicoi

„CSO Băicoi a ajuns la un acord cu experimentatul jucător Jugurtha Hamroun , un fotbalist cunoscut pentru tehnica sa fină, creativitatea din joc și calitatea pe care o aduce în benzile terenului. Hamroun evoluează pe postul de aripă stângă, fiind recunoscut pentru dribling, viteză și execuții spectaculoase.

De-a lungul carierei, Hamroun a avut evoluții remarcabile la mai multe cluburi importante. A activat 2 ani în Liga 1 la FCSB, perioadă în care s-a remarcat prin aport ofensiv constant și goluri decisive.

Ulterior, și-a continuat cariera la cel mai înalt nivel în fotbalul din Orientul Mijlociu, evoluând în Qatar la Al-Sadd, Qatar SC și Al-Khor SC, iar apoi în Turcia, la Samsunspor, unde a confirmat încă o dată calitățile sale de jucător ofensiv complet.

Cu experiență internațională vastă și un stil de joc spectaculos, Hamroun vine la CSO Băicoi pentru a aduce plus de valoare, maturitate în joc și un aport ofensiv considerabil în sezonul ce urmează.

Mult succes în tricoul alb-albastru, Jugurtha!”, a scris formația din Liga 3 a României pe pagina oficială de Facebook

Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: repriza a doua a &icirc;nceput exploziv, aduc&acirc;nd golul doi
Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: repriza a doua a început exploziv, aducând golul doi
Auxerre &ndash; Lyon se vede LIVE VIDEO: se joacă un meci tare pe terenul &rdquo;lanternei roșii&rdquo; din Ligue 1
Auxerre – Lyon se vede LIVE VIDEO: se joacă un meci tare pe terenul ”lanternei roșii” din Ligue 1
Rațiu, &icirc;nc&acirc;ntător &icirc;n Spania: rom&acirc;nul, omul meciului cu niște cifre excelente
Rațiu, încântător în Spania: românul, omul meciului cu niște cifre excelente
Fotbal &icirc;n mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: Am altă filosofie, așa am luat titlurile
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile"
