„Prietenul meu Lazăr antrenează acolo și acum câteva zile vorbeam și mi-a zis 'de ce nu vii cu mine, să joci la noi?', iar mie îmi era dor de fotbal, vreau doar să mă bucur, să găsesc din nou acea senzație de bucurie de a juca. Am acceptat, am zis să încerc și vedem cum va merge până în ianuarie și apoi vedem ce facem. Sincer să fiu abia aștept să joc din nou, iar această echipă are obiectivele potrivite pentru mine. Se bat la promovarea în Liga 2, deci vreau să îi ajut prin experiența mea să își îndeplinească obiectivele. Cu siguranță picioarele mele nu mai sunt ca la 25 de ani, dar sunt sigur că pot să îi ajut. Sunt foarte fericit și abia aștept să încep.”, a spus Hamroun, în exclusivitate pentru Sport.ro. Guingamp, Chernomorets, Kardemir Karabuk, Oțelul Galați, FCSB, Al-Sadd, Al-Kharaitiyat, Qatar SC, BB Erzurumspor, Samsunspor, Al-Markhiya SC, Al-Khor SC și JS Kabylie sunt echipele din CV-ul lui Jugurtha Hamroun. 44 de meciuri, 11 goluri și șapte assist-uri sunt cifrele fotbalistului algerian în tricoul lui FCSB.



Anunțul oficial al lui CSO Băicoi „CSO Băicoi a ajuns la un acord cu experimentatul jucător Jugurtha Hamroun , un fotbalist cunoscut pentru tehnica sa fină, creativitatea din joc și calitatea pe care o aduce în benzile terenului. Hamroun evoluează pe postul de aripă stângă, fiind recunoscut pentru dribling, viteză și execuții spectaculoase. De-a lungul carierei, Hamroun a avut evoluții remarcabile la mai multe cluburi importante. A activat 2 ani în Liga 1 la FCSB, perioadă în care s-a remarcat prin aport ofensiv constant și goluri decisive. Ulterior, și-a continuat cariera la cel mai înalt nivel în fotbalul din Orientul Mijlociu, evoluând în Qatar la Al-Sadd, Qatar SC și Al-Khor SC, iar apoi în Turcia, la Samsunspor, unde a confirmat încă o dată calitățile sale de jucător ofensiv complet. Cu experiență internațională vastă și un stil de joc spectaculos, Hamroun vine la CSO Băicoi pentru a aduce plus de valoare, maturitate în joc și un aport ofensiv considerabil în sezonul ce urmează. Mult succes în tricoul alb-albastru, Jugurtha!”, a scris formația din Liga 3 a României pe pagina oficială de Facebook.

